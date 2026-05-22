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Resumen: Un grave accidente de guala se registró en el sector de Villa Carmelo, zona rural de Cali, dejando como saldo un conductor fallecido y varios estudiantes lesionados.

Guala con estudiantes cayó a un río en Cali: conductor murió y varios menores quedaron heridos

Un grave accidente de guala se registró en el sector de Villa Carmelo, zona rural de Cali, dejando como saldo un conductor fallecido y varios estudiantes lesionados.

El hecho ocurrió cuando un vehículo de transporte público tipo ‘guala’, que movilizaba a varios menores de edad, perdió el control y terminó volcado en una vía del sector.

Según la información preliminar entregada por las autoridades y organismos de socorro, tras el accidente de guala el vehículo cayó hacia un río cercano luego de salirse de la carretera.

La emergencia generó una rápida movilización de unidades de tránsito, ambulancias y equipos de rescate, que atendieron la situación en el lugar de los hechos.

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El conductor del vehículo murió debido a la gravedad del impacto, confirmaron las autoridades. Además, se reportó que varios estudiantes y una auxiliar del automotor resultaron lesionados. Inicialmente se habló de cuatro heridos, aunque posteriormente se indicó que serían cinco estudiantes afectados, además de la auxiliar.

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Los menores lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Cali para recibir atención médica, mientras los organismos de emergencia continuaban las labores de inspección y verificación en la zona rural donde ocurrió el siniestro.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente de guala. Entre las hipótesis que son materia de análisis se encuentran posibles fallas mecánicas, el exceso de velocidad o el mal estado de la vía en este corredor rural de Villa Carmelo.

El caso continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial con más detalles sobre el estado de salud de los heridos y las circunstancias que rodearon este trágico hecho vial.

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