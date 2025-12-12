Resumen: Autoridades investigan un inusual accidente frente al Jardín Botánico en Bogotá que dejó dos fallecidos. Analizan pérdida de control del vehículo y posible falla mecánica.

Investigan accidente frente al Jardín Botánico en Bogotá que dejó una mujer y bebé muertos

Las autoridades de Bogotá avanzan en la investigación del accidente ocurrido en la madrugada de este viernes 12 de diciembre frente al Jardín Botánico José Celestino Mutis, que dejó como saldo la muerte de una mujer y un bebé de aproximadamente un año.

El accidente también dejó lesionado a un hombre, el cual se encuentra en observación médica. El hecho, registrado a las 3:03 a.m., ha despertado múltiples interrogantes por sus circunstancias atípicas.

El siniestro se produjo en la avenida José Celestino Mutis con avenida Rojas, cuando un carro terminó estrellado contra un árbol ubicado en el separador central. El vehículo quedó detenido sobre una zona de pasto, sin que hubiera señales de otro carro involucrado.

Al llegar los organismos de socorro, encontraron a la mujer, de entre 30 y 35 años, sin signos vitales dentro del automotor, mientras que el menor quedó ubicado bajo el vehículo y también había perdido la vida. El acompañante masculino fue remitido a un centro asistencial debido al estado de exaltación generado por el impacto emocional.

La investigación continúa abierta y contempla varias hipótesis. La principal plantea que la conductora habría perdido el control del carro en los metros previos al choque; no obstante, los peritos advierten que esta versión aún no es concluyente. También se analiza si una falla mecánica pudo comprometer la estabilidad del automóvil, generando el súbito desvío hacia el separador.

El caso ha llamado la atención de los expertos debido a que el automóvil no presenta daños tan severos como los que se esperarían en un impacto frontal contra un árbol, lo que incrementa la incertidumbre en torno a los segundos previos al accidente.

Por ahora, la Policía de Tránsito insiste en que no existe una causa oficial y que cualquier conclusión dependerá del análisis técnico.

