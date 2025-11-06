Resumen: Accidente Variante Caldas (sentido Sur-Norte) deja un motociclista muerto cerca a La Estrella. La vía se encuentra cerrada totalmente mientras se realiza el levantamiento.

¡Tragedia en la variante Caldas! Bus atropelló a motociclista, dejando al menos un muerto

Un grave accidente de tránsito paralizó la movilidad en la mañana de este jueves, 6 de noviembre, en el sur del Valle de Aburrá. La Variante Caldas, en el sentido Sur – Norte, se encuentra totalmente cerrada cerca a la estación La Estrella.

El siniestro se presentó cuando un bus terminó arrollando una motocicleta que transportaba a dos personas.

Según los reportes preliminares, uno de los ocupantes de la motocicleta fue arrastrado por el bus de servicio público, muriendo en el acto en el lugar del accidente. Se desconoce hasta el momento el estado de salud del otro acompañante.

Lea también: Oro y cuatro medallas para Colombia en el Sudamericano de MTB

La presencia de las autoridades y los equipos forenses en el sitio obligó al cierre total de la Variante Caldas en el sentido hacia el norte.

Se recomienda a los conductores que se dirigen a Medellín por esta ruta tomar vías alternas y planificar sus desplazamientos. Las autoridades investigarán las causas exactas que llevaron al trágico atropellamiento.

Más noticias de Antioquia