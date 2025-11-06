La delegación colombiana de Mountain Bike (MTB) tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Cross Country Olímpico (XCO) 2025, celebrado en Talcahuano, Chile.

Los pedalistas nacionales conquistaron un total de cuatro medallas, ratificando el progreso y la consolidación del país en la disciplina a nivel continental.

La bandera tricolor se ondeó en el exigente circuito El Tranque, que reunió a la élite de más de 10 países.

A pesar de que Argentina dominó la clasificación general, Colombia demostró su fortaleza, especialmente en las categorías juveniles.

Los medallistas colombianos en el Sudamericano XCO 2025 fueron con medalla de oro, Camilo Hernández Chiquiza en Men Junior.

La plata corrió por cuenta de Juan Miguel León en Cadetes Varones y el bronce llegó gracias a Lina Valeria Sosa Durán en Women Junior.

Oro y cuatro medallas para Colombia en el Sudamericano de MTB

Adicionalmente, también fue bronce Juan Esteban Donado en la categoría Sub-23 Varones.

El circuito de Talcahuano fue catalogado por los organizadores como uno de los más duros de los últimos años.

Bajo un clima seco, los competidores enfrentaron terrenos quebrados y rocosos que demandaron una combinación de potencia, técnica y resistencia.

El recorrido combinó ascensos exigentes, curvas técnicas y descensos de alto grado de dificultad, poniendo a prueba a cada ciclista en esta modalidad olímpica del ciclismo de montaña.

Con estos resultados, Colombia se posiciona como una fuerza creciente en el MTB regional, destacando la calidad de sus jóvenes talentos.

