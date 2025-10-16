Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Motociclista muere arrollado por un bus SITP en la Avenida Rojas de Bogotá (calle 55). El fatal accidente generó cierre total de la vía. Conozca los detalles y la afectación en la movilidad.

¡Fatal madrugada! Motociclista murió arrollado por un SITP en la Avenida Rojas

Una mañana trágica se vivió en la capital del país debido a un grave accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 5:50 a.m. de este jueves, 16 de octubre, en la Avenida Rojas, una arteria vial crucial en Bogotá.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, murió tras ser arrollado por un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El siniestro se registró en el carril que discurre en sentido norte-sur, específicamente a la altura de la calle 55. Según los primeros reportes, el motociclista, quien se movilizaba en el mismo sentido que el bus zonal, terminó bajo las llantas del vehículo de servicio público, resultando en lesiones mortales. A pesar de la rápida respuesta de los organismos de socorro, el hombre falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades correspondientes se encargaron del levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la colisión y la forma en que el hombre fue arrollado.

Se espera que, una vez finalizadas las diligencias, se pueda obtener más información sobre la identidad de la víctima y las causas del fatal choque.

