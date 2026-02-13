Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un ciclista murió tras un choque con un tractocamión en la calle 80 de Bogotá. El accidente generó cierres parciales y un fuerte colapso en la movilidad hacia la Sabana.

¡Caos total en la 80! Ciclista murió en brutal choque con tractocamión

La movilidad en el occidente de Bogotá colapsó durante las primeras horas de este viernes 13 de febrero tras registrarse un fatal accidente de tránsito en el corredor de la calle 80.

Un ciclista, cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida luego de verse involucrado en un choque con un tractocamión.

El siniestro, ocurrido en un punto neurálgico para quienes ingresan a la capital desde la Sabana, generó una afectación considerable que obligó a las autoridades a implementar medidas de gestión de tráfico de urgencia.

Desde las 5:56 a.m., Bogotá Tránsito reportó que el carril número dos presentaba una afectación directa, impactando tanto a los vehículos particulares como al transporte intermunicipal.

Debido a la magnitud del accidente, la escena permaneció acordonada durante varias horas, mientras se esperaba la llegada de los peritos forenses.

Cerca de las 6:32 a.m., el Grupo de Criminalística inició las labores de inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del choque.

En la zona hicieron presencia uniformados de la SETRA y la DITRA, junto al Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad, para intentar mitigar el impacto vial.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la calle 80 y tomar rutas alternas como la calle 13, el corredor de la localidad de Suba o la vía hacia el municipio de Cota para salir o entrar a la ciudad.

#GestiónDelTráfico [05:56 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía gestiona el tráfico en los limites del Distrito, ingresando a la ciudad por el corredor de la calle 80, debido a siniestro vial con fatalidad. ⭕Rutas alternas: Calle 13 o Suba-Cota. https://t.co/7DiM5dr1w5 pic.twitter.com/1BtLWRd5qA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 13, 2026

