Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Rueda el balón para nuestras juveniles! Juega la Selección Colombia Sub-17

    La Selección Colombia Femenina Sub-17 enfrenta hoy a Ecuador en Guayaquil como preparación clave para el próximo torneo CONMEBOL continental

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Rueda el balón para nuestras juveniles! Juega la Selección Colombia Sub-17
    La Selección Colombia Femenina Sub-17 enfrenta hoy a Ecuador en Guayaquil como preparación clave para el próximo torneo CONMEBOL continental. Foto: FCF
    ¡Rueda el balón para nuestras juveniles! Juega la Selección Colombia Sub-17

    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 se enfrenta hoy, viernes 13 de febrero, a su similar de Ecuador en un partido amistoso clave para su preparación rumbo al CONMEBOL Sub-17. El encuentro se llevará a cabo a las 3:00 p.m. (hora COL) en el Estadio George Capwell de Guayaquil, brindando al equipo nacional la oportunidad de ajustar su estrategia y consolidar el grupo antes de la competencia oficial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina Sub-17 se enfrenta hoy, viernes 13 de febrero, a su similar de Ecuador en un emocionante duelo amistoso.

    El encuentro, programado para las 3:00 p.m., tendrá como escenario el Estadio George Capwell en Guayaquil, marcando un hito importante en la preparación del equipo nacional.

    ¡Rueda el balón para nuestras juveniles! Juega la Selección Colombia Sub-17

    Este compromiso representa una prueba de fuego para el Combinado Nacional de cara al próximo CONMEBOL Sub-17.

    El cuerpo técnico busca consolidar el esquema táctico y evaluar el ritmo competitivo de las jugadoras, quienes saltarán a la cancha con la ilusión de dejar en alto el nombre del país y ajustar detalles clave antes del inicio del certamen continental.

    Más noticias de Deporte

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.