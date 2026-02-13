La Selección Colombia Femenina Sub-17 enfrenta hoy a Ecuador en Guayaquil como preparación clave para el próximo torneo CONMEBOL continental. Foto: FCF

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 se enfrenta hoy, viernes 13 de febrero, a su similar de Ecuador en un partido amistoso clave para su preparación rumbo al CONMEBOL Sub-17. El encuentro se llevará a cabo a las 3:00 p.m. (hora COL) en el Estadio George Capwell de Guayaquil, brindando al equipo nacional la oportunidad de ajustar su estrategia y consolidar el grupo antes de la competencia oficial.

¡Rueda el balón para nuestras juveniles! Juega la Selección Colombia Sub-17

La Selección Colombia Femenina Sub-17 se enfrenta hoy, viernes 13 de febrero, a su similar de Ecuador en un emocionante duelo amistoso.

El encuentro, programado para las 3:00 p.m., tendrá como escenario el Estadio George Capwell en Guayaquil, marcando un hito importante en la preparación del equipo nacional.

¡Rueda el balón para nuestras juveniles! Juega la Selección Colombia Sub-17

Este compromiso representa una prueba de fuego para el Combinado Nacional de cara al próximo CONMEBOL Sub-17.

El cuerpo técnico busca consolidar el esquema táctico y evaluar el ritmo competitivo de las jugadoras, quienes saltarán a la cancha con la ilusión de dejar en alto el nombre del país y ajustar detalles clave antes del inicio del certamen continental.

Más noticias de Deporte