Bus se habría quedado sin frenos y terminó chocando con un motociclista en Santo Domingo

En la mañana de este martes 10 de septiembre se registró un accidente de tránsito en el sector de Carpinelo, en Santo Domingo, que dejó como saldo un motociclista lesionado.

El hecho ocurrió sobre las 8:39 a.m. en la dirección Cll 97 con carrera 24C, cuando un bus de servicio público y una moto colisionaron.

Según el reporte inicial, el bus presuntamente presentó una falla mecánica al quedarse sin frenos, lo que desencadenó el impacto.

El conductor de la moto sufrió una fractura en una de sus piernas y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Organismos de tránsito y atención de emergencias hicieron presencia en el sitio para controlar la situación y restablecer la movilidad en la zona.

El caso está siendo investigado para determinar las causas exactas del accidente.

