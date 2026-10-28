Accidente en Yarumal: campero se volcó en las curvas de Bogotá y dejó dos personas heridas

Resumen: Un campero se volcó en la mañana de este miércoles 28 de octubre en el kilómetro 5 de la ruta 2511, en el sector de las curvas de Bogotá, en Yarumal, Norte de Antioquia. Según el reporte de los Bomberos de Yarumal, el conductor habría perdido el control del vehículo. Las dos personas que viajaban en el campero resultaron heridas y fueron valoradas en el sitio y trasladadas a un centro médico. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Un accidente en Yarumal, en el Norte de Antioquia, se registró en la mañana de este miércoles 28 de octubre en el kilómetro 5 de la ruta 2511, en el sector conocido como las curvas de Bogotá. Un vehículo tipo campero terminó volcado a un lado de la vía y dos personas que viajaban en él resultaron heridas.

¿Qué pasó en las curvas de Bogotá?

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Yarumal, que acudió al sitio para atender la emergencia, el conductor del campero habría perdido el control del vehículo cuando transitaba por este sector de curvas, lo que provocó que el automotor se volcara a un costado de la carretera.

El accidente ocurrió en la ruta 2511, una de las vías que comunican a Yarumal con la troncal que lleva de Medellín hacia el Norte antioqueño y la Costa Atlántica. El volcamiento quedó a un lado de la calzada, por lo que la movilidad no presentó afectaciones de consideración mientras los organismos de socorro atendían la situación.

En el lugar, los socorristas revisaron a las dos personas que se movilizaban en el campero. Tras la valoración inicial en el sitio del accidente, ambas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención por las lesiones que presentaban.

¿Qué se sabe del estado de los heridos?

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial sobre el estado de salud de las dos personas heridas ni sobre la gravedad de sus lesiones. Tampoco se ha confirmado si entre ellas se encuentra el conductor del vehículo.

Las autoridades de tránsito avanzan en las revisiones del caso para establecer qué provocó el accidente. La hipótesis que se maneja de manera preliminar, según los bomberos que atendieron la emergencia, es que el conductor habría perdido el control del campero, aunque esa versión aún está en verificación.

Un sector con historial de accidentes

Este no es el primer accidente que se presenta en las curvas de Bogotá. En enero de este año, en ese mismo sector de Yarumal, se registró un choque entre un bus de servicio público y una tractomula que dejó varias personas heridas y afectó la movilidad en la vía que conecta Medellín con la Costa Atlántica.

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El municipio también ha sido escenario de otros siniestros viales de consideración. En mayo del año pasado, un bus que cubría la ruta Nechí – Medellín se volcó en Yarumal y dejó seis personas heridas.

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La zona, de trazado montañoso y con curvas pronunciadas, exige precaución adicional por parte de los conductores, especialmente en temporada de lluvias, cuando el pavimento mojado aumenta el riesgo de derrapes y volcamientos.

Recomendaciones para transitar por esta vía

Ante este nuevo accidente, las autoridades reiteran las recomendaciones para quienes se movilizan por las vías del Norte de Antioquia: moderar la velocidad en los sectores de curvas, respetar las señales de tránsito, mantener una distancia prudente con los demás vehículos y revisar el estado mecánico del automotor antes de salir a la carretera, en particular frenos, llantas y dirección.

También invitan a los conductores a evitar distracciones al volante, como el uso del celular, y a asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad, una medida que puede marcar la diferencia en caso de un volcamiento como el registrado este miércoles en Yarumal.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier emergencia vial en este sector a los organismos de socorro, para que la atención llegue de manera oportuna.