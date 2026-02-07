Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Camión cisterna volcó y derramó combustible tras brutal choque en la vía Peñalisa – La Pintada

La madrugada de este sábado 7 de febrero se tornó caótica para los viajeros que transitaban por el Suroeste antioqueño. Hacia las 4:30 a.m., un grave accidente de tránsito paralizó el flujo vehicular en el corredor que comunica a Peñalisa con La Pintada.

El siniestro involucró a un furgón y un vehículo tipo carrotanque, el cual, tras el fuerte impacto, terminó volcado lateralmente sobre la calzada, ocupando gran parte de la vía nacional y generando una emergencia ambiental inmediata por el vertimiento de sustancias sobre el asfalto.

El choque fue de tal magnitud que el conductor del furgón quedó inicialmente atrapado entre las latas retorcidas de la cabina, obligando a los organismos de socorro a realizar maniobras de extracción vehicular.

Por su parte, el conductor del carrotanque también sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Fe de Antioquia, donde permanece bajo observación médica especializada.

Según reportes preliminares, no se registraron víctimas fatales, aunque los daños materiales son cuantiosos en ambos vehículos de carga.

La situación más crítica se derivó del derrame de combustible proveniente del carrotanque accidentado.

Las investigaciones ya están en curso para determinar si el accidente fue provocado por un microsueño, una falla mecánica o el estado de la vía en este punto estratégico del departamento.

