Resumen: Un pasajero sufrió lesiones graves al salir expulsado por la ventana de un bus en la Terminal Salitre de Bogotá. Fue trasladado a un centro médico con trauma craneoencefálico y de tórax, mientras la Superintendencia de Transporte y la Fiscalía investigan al conductor y a la empresa.

Accidente en Terminal Salitre deja a un pasajero gravemente herido tras salir expulsado de un bus

Un accidente ocurrido en la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre, dejó gravemente herido a un usuario el domingo 23 de noviembre de 2025. El incidente se registró cuando un bus que cubría la ruta Bogotá – Acacías a las 6:30 a.m., se desplazaba por la zona operativa y el pasajero salió expulsado por una de las ventanas laterales del vehículo.

El usuario fue trasladado a un centro médico, donde se le diagnosticaron trauma craneoencefálico y trauma de tórax cerrado. La Terminal mantiene acompañamiento permanente a la familia del afectado y dispuso de atención inmediata tras el incidente.

Verificaciones preliminares indican que el bus contaba con la tasa de uso vigente y que el conductor había dado negativo en la prueba de alcoholimetría, aunque circulaba por encima de los límites de velocidad establecidos dentro de la zona operativa, fijados en 20 km/h. La Policía de Tránsito de Bogotá realizó el croquis del accidente e inmovilizó el vehículo.

El caso fue remitido a la Superintendencia de Transporte, que investigará a la empresa y al conductor, mientras que la Fiscalía General de la Nación también adelanta actuaciones en el marco de sus competencias.

Como parte de su programa de seguridad vial, la Terminal continúa instalando cámaras de monitoreo de velocidad para supervisar el tránsito, detectar maniobras inseguras y aplicar medidas correctivas de manera inmediata.

La Terminal de Transporte de Bogotá expresó su profundo pesar por lo ocurrido y reiteró su solidaridad con el pasajero y sus familiares, confiando en su pronta recuperación.