Resumen: En el cierre de su histórica residencia en Puerto Rico, Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla sobre el escenario. A pesar del evidente dolor, el artista puertorriqueño continuó con el espectáculo y completó su presentación ante miles de fanáticos, demostrando su compromiso con el público.

¡Accidente en pleno show! Bad Bunny se lesiona la rodilla y preocupa a sus fanáticos en Puerto Rico

El último show de Bad Bunny en el Coliseo de San Juan estuvo marcado por un momento de tensión cuando el artista presentó una dolencia en una de sus rodillas, hecho que preocupó a los miles de asistentes que lo acompañaban en el cierre de su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”.

El incidente ocurrió mientras el intérprete se desplazaba por el escenario. De manera repentina, el cantante detuvo su recorrido y mostró gestos de dolor que lo obligaron a retirarse brevemente del escenario. Fanáticos registraron en video la situación, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

El progre Bad Bunny no solamente no canta un carajo, sino que tampoco puede hacer bien algo tan simple como saltar y terminó lastimándose la rodilla en un concierto en Puerto Rico. Bad Bunny es pura decadencia cultural. pic.twitter.com/uYFUZtL2BZ — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 8, 2025

Pese al malestar, el artista decidió retomar la presentación pocos minutos después y culminar el espectáculo. Su determinación fue aplaudida por el público que no dejó de alentarlo durante el resto del show.

La residencia, que se extendió durante varias semanas y reunió a miles de seguidores, contó con invitados de talla internacional como Ricky Martin, Jowell y Randy y Pedro Capó. Este ciclo de 30 conciertos significó un hito en la carrera de Bad Bunny, consolidándolo como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad.

Más allá de la música, la serie de presentaciones incluyó referencias sociales y políticas, con canciones que evocan la identidad puertorriqueña y denuncian problemáticas de la isla.

Aunque el percance físico generó inquietud, Bad Bunny logró cerrar con éxito una etapa histórica en su trayectoria, dejando claro que su energía y conexión con el público siguen siendo su sello más fuerte.