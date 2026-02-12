Resumen: Dos mujeres murieron en un grave accidente en la Autopista Norte de Bogotá, provocado por un vehículo de alta gama conducido por un joven de 20 años.

El lujoso auto que invadió carril y provocó la muerte de dos mujeres en Bogotá

La madrugada de este jueves, 12 de febrero, se tiñó de luto en la capital tras un pavoroso accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Norte con calle 244. El siniestro, que tuvo lugar cerca de la 1:00 a.m., involucró a un vehículo de alta gama, un bus intermunicipal y otro carro particular.

Según el reporte de las autoridades y testigos en la zona, el saldo es desgarrador: dos mujeres perdieron la vida luego de ser impactadas frontalmente por el automóvil de lujo que, presuntamente, era conducido a gran velocidad por un joven de 20 años.

La reconstrucción inicial de los hechos indica que el conductor del vehículo deportivo intentó realizar una maniobra peligrosa de adelantamiento a un bus, justo antes del peaje que conecta a Bogotá con Chía.

En medio de la acción, el joven perdió el control del volante, chocó contra un camión y terminó invadiendo el carril contrario, donde embistió de frente al carro en el que se movilizaban las víctimas.

Una de las mujeres murió de forma instantánea, mientras que su acompañante, una adulta mayor de 72 años, falleció horas después en la Clínica de la Sabana debido a la gravedad de las heridas causadas por el accidente.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Usaquén y equipos de criminalística trabajaron hasta pasadas las 5:00 a.m. en la recuperación de los cuerpos y la remoción de escombros.

El joven conductor, quien terminó en una zanja del separador tras el impacto, está bajo custodia de las autoridades mientras se realizan los exámenes de rigor para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre los piques ilegales y el exceso de velocidad en la Autopista Norte.

