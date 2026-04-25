Accidente en autopista Medellín-Bogotá causa congestión

Resumen: Accidente en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Marinilla genera congestión y paso restringido este 25 de abril.

Un nuevo accidente de tránsito registrado en la mañana de este 25 de abril generó afectaciones en la movilidad sobre la autopista Medellín–Bogotá, específicamente en jurisdicción del municipio de Marinilla.

El hecho ocurrió en cercanías del sector conocido como la Feria de Ganado, donde se presentó un choque entre un vehículo particular y un camión de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró un automóvil de marca Chevrolet que impactó contra un camión tipo jaula en el kilómetro 43+600, en el tramo que conecta Medellín con el municipio de El Santuario.

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La colisión provocó restricción en el paso vehicular, generando congestión en ambos sentidos de la vía, una de las más transitadas del oriente antioqueño.

Aunque en un inicio se manejó incertidumbre sobre el estado de los ocupantes, versiones preliminares indican que no se habrían presentado personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades competentes hicieron presencia en el sitio para verificar la situación, adelantar el respectivo control del tráfico y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

Las autoridades continúan monitoreando el punto para restablecer la movilidad en su totalidad y evitar nuevos eventos que puedan comprometer la seguridad vial.

La vía Medellín – El Santuario a la altura de Feria Ganado Marinilla (km 43+600) en Marinilla, presenta paso restringido por siniestro vial. pic.twitter.com/LR6GBGvJRy — Devimed (@Devimed) April 25, 2026

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