Resumen: Según versiones extraoficiales, el hoy occiso habría sufrido una caída fatal. Todo indica que el turista intentaba subir hacia la azotea del edificio con la intención de fumarse un cigarrillo, momento en el cual se habría resbalado, rodando por las escaleras y sufriendo un trauma mortal.

¿Se resbaló? Hallan muerto a un turista alemán en las escaleras de un hotel en Medellín

Una nueva tragedia que involucra a un ciudadano extranjero vuelve a encender las alertas de las autoridades en la capital antioqueña. Pasado el mediodía de este viernes, la Policía fue notificada sobre el fatal desenlace de un turista europeo al interior de un establecimiento comercial.

Minuto30.com .- Poco después de la 1:00 p. m., personal de un hotel ubicado en el occidente de Medellín alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida al interior de sus instalaciones.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre de nacionalidad alemana, de aproximadamente 30 años de edad, quien yacía sin signos vitales en la zona de las escaleras de emergencia del piso 9 de la edificación.

¿Un trágico accidente?

El cuerpo del joven extranjero presentaba múltiples golpes, lo que en un principio generó alarma. Sin embargo, una hipótesis inicial que apunta a un hecho accidental y no a un homicidio.

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Según versiones extraoficiales, el hoy occiso habría sufrido una caída fatal. Todo indica que el turista intentaba subir hacia la azotea del edificio con la intención de fumarse un cigarrillo, momento en el cual se habría resbalado, rodando por las escaleras y sufriendo un trauma mortal.

De momento, cuentan testigos, la causa de la muerte quedó por establecerse.

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