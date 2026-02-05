Resumen: Trágico accidente en la calle 63 de Bogotá deja una mujer muerta. La abuela salvó a sus nietos antes de ser arrollada por una camioneta que se pasó un semáforo.

Camioneta de alta gama se llevó un semáforo, una moto y mató a una adulta mayor en la calle 63 en Bogotá

Bogotá no sale del asombro tras el trágico accidente registrado el pasado miércoles 4 de febrero en el barrio San Luis.

Una mujer de aproximadamente 58 años perdió la vida tras ser arrollada por una camioneta de alta gama que, según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, omitió la luz roja de un semáforo en la intersección de la calle 63 con carrera 17.

Lo que ha conmovido a la ciudadanía es el relato de testigos presenciales, quienes aseguran que la víctima, al ver el vehículo proyectarse hacia ellos, alcanzó a empujar a sus dos nietos, de 6 y 11 años, logrando salvarles la vida segundos antes del impacto fatal.

El siniestro, captado por cámaras de seguridad, se produjo cuando una camioneta negra marca BYD, modelo 2026, colisionó primero contra un motociclista de 22 años, quien se debate entre la vida y la muerte en la Clínica Nueva, para luego estrellarse contra un poste y embestir a la adulta mayor.

El joven conductor, identificado como Andrés, de 20 años, habría ignorado el semáforo en rojo, lo que desencadenó la tragedia.

Aunque la prueba de alcoholemia resultó negativa y el joven no registra antecedentes, ya enfrenta una multa superior al millón de pesos y un proceso judicial por homicidio culposo.

Los menores que acompañaban a la fallecida fueron trasladados de urgencia a la Clínica Country. El niño de seis años presenta un trauma craneoencefálico leve y heridas faciales, mientras que el de once años sufrió laceraciones menores; ambos se encuentran bajo observación médica y acompañamiento psicológico.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente el hecho y aseguró que las autoridades judiciales avanzan en la investigación para determinar la responsabilidad penal del conductor.

La camioneta involucrada, que figura a nombre de una tercera persona, contaba con todos los documentos en regla, pero la imprudencia al volante al no respetar el semáforo segó la vida de una mujer que hoy es recordada como una heroína en las calles de Teusaquillo.

#BOGOTÁ. Declaración oficial por parte de la Policía sobre el siniestro vial con fatalidad que se presentó la tarde este miércoles 04FEB, en la cl 63 con cr 17, que lamentablemente dejó una peatón muerta y un motociclista bastante lesionado y dos niños con heridas leves. Videos… https://t.co/pwhJ0KDJe1 pic.twitter.com/fQyPng8aoN — Pasa en Bogotá | Sr Bacca (@PasaenBogota) February 5, 2026

