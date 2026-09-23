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    Chanel se perdió en Buenos Aires–Miraflores: su familia la busca

    Se perdió el 20 de septiembre en el sector Buenos Aires–Miraflores mientras llevaba un arnés de color azul marino

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MASCOTA Chanel se perdio en Buenos Aires
    Chanel se perdió en Buenos Aires–Miraflores: su familia la busca

    Resumen: Chanel es una perrita de raza Yorkshire, de color café, que se encuentra perdida y cuya familia solicita ayuda para localizarla.

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    Chanel es una perrita de raza Yorkshire, de color café, que se encuentra perdida y cuya familia solicita ayuda para localizarla.

    Se perdió el 20 de septiembre en el sector Buenos Aires–Miraflores. Al momento de desaparecer llevaba un arnés de color azul marino, característica que puede ayudar a identificarla.

    Su familia pide a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen o envíen un mensaje al número 314 444 8529. La familia continúa buscándola y agradece cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

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