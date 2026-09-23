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Resumen: Chanel es una perrita de raza Yorkshire, de color café, que se encuentra perdida y cuya familia solicita ayuda para localizarla.

Chanel se perdió en Buenos Aires–Miraflores: su familia la busca

Chanel es una perrita de raza Yorkshire, de color café, que se encuentra perdida y cuya familia solicita ayuda para localizarla.

Se perdió el 20 de septiembre en el sector Buenos Aires–Miraflores. Al momento de desaparecer llevaba un arnés de color azul marino, característica que puede ayudar a identificarla.

Su familia pide a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen o envíen un mensaje al número 314 444 8529. La familia continúa buscándola y agradece cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.