Resumen: Nuevas revelaciones ubican a David 'Swagger' como una pieza clave en la presunta red de corrupción que involucra a Juliana y Verónica Guerrero.

¡El hombre detrás del escándalo! Revelan el supuesto papel de David ‘Swagger’ en la red de Juliana Guerrero y su hermana

Hasta hace poco, David Trespalacios, conocido como David «Swagger», era un nombre poco conocido fuera de algunos círculos políticos. Sin embargo, las recientes investigaciones de Revista SEMANA lo ubicaron como una de las figuras centrales de la presunta red de corrupción que involucra a Juliana y Verónica Guerrero.

Según la investigación periodística, David ‘Swagger’ habría sido el encargado de contactar empresarios interesados en obtener contratos con diferentes entidades del Gobierno y de gestionar los pagos relacionados con esas supuestas negociaciones.

Las investigaciones señalan que algunos empresarios habrían entregado más de $600 millones de pesos con la expectativa de acceder a contratos que finalmente no se concretaron.

Las publicaciones también indican que el presunto esquema consistía en cobrar el 10% del valor de los contratos adjudicados, además de solicitar pagos adicionales para gestionar proyectos, especialmente relacionados con programas de vivienda en diferentes municipios.

Como soporte de estas denuncias, se mencionan chats, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios que actualmente hacen parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con El Colombiano, fuentes consultadas por ese medio aseguraron que el presidente Gustavo Petro habría conocido desde comienzos de 2025 información sobre las actividades atribuidas a Trespalacios.

Según esa versión, el mandatario habría advertido en privado a Juliana Guerrero sobre el barranquillero y un supuesto vínculo con personas cercanas a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, en lugar de acudir directamente a las autoridades. Hasta el momento, esta versión hace parte de una investigación periodística y no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

Otro de los episodios revelados señala que Trespalacios habría llegado al Fondo Colombia en Paz con una bolsa de dinero en efectivo para gestionar contratos, hecho que habría provocado el rompimiento de su relación con Juliana Guerrero.

Además, personas cercanas al barranquillero aseguraron al medio periodístico, que este afirmaba tener vínculos con el ELN y que utilizaba esas supuestas conexiones para intimidar a terceros.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía abrió un proceso para esclarecer las denuncias relacionadas con la presunta red de corrupción.

Por su parte, Juliana Guerrero negó haber recibido dinero de contratistas o haber gestionado contratos de manera irregular y aseguró que colaborará con la justicia. Entretanto, el presidente Gustavo Petro manifestó que las hermanas Guerrero ya no hacen parte de su Gobierno e invitó a que las autoridades investiguen a fondo los hechos denunciados.

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