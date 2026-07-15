Avioneta sufrió accidente aéreo en Cundinamarca: Dos tripulantes fueron atendidos

Resumen: Un accidente aéreo con una avioneta se registró en Gachancipá. Dos tripulantes fueron atendidos por los organismos de emergencia.

Un accidente aéreo se registró en la tarde de este miércoles 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, luego de que una avioneta se accidentara en inmediaciones del kilómetro 3 de la vía que comunica a esa población con Sesquilé.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, el incidente ocurrió cerca de las instalaciones de la empresa Jerónimo Martins, hasta donde fueron enviados organismos de emergencia para atender la situación.

Las primeras versiones indican que la aeronave involucrada corresponde a una Cessna TUF206F Turbo Stationair, de matrícula HK-4368.

Tras el reporte del accidente aéreo, unidades del Cuerpo de Bomberos de Gachancipá, personal de ambulancias y uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar las condiciones de la aeronave, asegurar la zona y atender a las personas involucradas.

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Hasta el momento, las autoridades informaron que dos tripulantes fueron valorados por los organismos de emergencia. Sin embargo, no se habían confirmado personas fallecidas ni se habían entregado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones para establecer las causas del accidente aéreo, mientras continúan las labores de inspección en el lugar de los hechos y la recolección de información que permita esclarecer lo ocurrido.

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