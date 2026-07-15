Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Avioneta sufrió accidente aéreo en Cundinamarca: Dos tripulantes fueron atendidos

    Un accidente aéreo con una avioneta se registró en Gachancipá. Dos tripulantes fueron atendidos por los organismos de emergencia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Avioneta sufrió accidente aéreo en Cundinamarca: Dos tripulantes fueron atendidos
    Foto: Bomberos de Cundinamarca.
    Avioneta sufrió accidente aéreo en Cundinamarca: Dos tripulantes fueron atendidos

    Resumen: Un accidente aéreo con una avioneta se registró en Gachancipá. Dos tripulantes fueron atendidos por los organismos de emergencia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un accidente aéreo se registró en la tarde de este miércoles 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, luego de que una avioneta se accidentara en inmediaciones del kilómetro 3 de la vía que comunica a esa población con Sesquilé.

    De acuerdo con la información preliminar entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, el incidente ocurrió cerca de las instalaciones de la empresa Jerónimo Martins, hasta donde fueron enviados organismos de emergencia para atender la situación.

    Las primeras versiones indican que la aeronave involucrada corresponde a una Cessna TUF206F Turbo Stationair, de matrícula HK-4368.

    Tras el reporte del accidente aéreo, unidades del Cuerpo de Bomberos de Gachancipá, personal de ambulancias y uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar las condiciones de la aeronave, asegurar la zona y atender a las personas involucradas.

    Lea también: Itagüí estrena moderno sistema de videovigilancia con más de mil cámaras y un nuevo Centro C4

    Hasta el momento, las autoridades informaron que dos tripulantes fueron valorados por los organismos de emergencia. Sin embargo, no se habían confirmado personas fallecidas ni se habían entregado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

    Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones para establecer las causas del accidente aéreo, mientras continúan las labores de inspección en el lugar de los hechos y la recolección de información que permita esclarecer lo ocurrido.

    Avioneta sufrió accidente aéreo en Cundinamarca: Dos tripulantes fueron atendidos

    Foto: Bomberos de Cundinamarca

    Avioneta sufrió accidente aéreo en Cundinamarca: Dos tripulantes fueron atendidos

    Foto: Bomberos de Cundinamarca.

    Noticia en desarrollo…

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.