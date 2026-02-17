Sapiencia lanza cursos virtuales gratuitos con inscripción permanente en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La capital antioqueña da un salto hacia la flexibilidad educativa. La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia Sapiencia, anunció que la Ciudadela Digital @Medellín tendrá ahora inscripciones abiertas los 365 días del año.

Este nuevo modelo de educación busca eliminar las barreras de las convocatorias tradicionales, permitiendo que cualquier ciudadano mayor de 15 años, sin límite de edad, inicie su formación en el momento que lo desee, adaptándose a sus propios ritmos y necesidades.

La oferta inicial arranca con 20 cursos especializados, que incluyen temas de vanguardia como inteligencia artificial aplicada al sector público y narrativas digitales para industrias culturales.

Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, resaltó que esta apuesta por la educación sin costo está diseñada para responder a las exigencias actuales del mercado laboral.

Además, la plataforma ha evolucionado hacia un campus virtual dinámico donde los usuarios pueden crear avatares y explorar distritos temáticos dedicados a la ciencia, la tecnología y la empleabilidad.

Con una robusta infraestructura tecnológica, la ciudadela digital tiene capacidad para albergar hasta 50.000 personas conectadas de manera simultánea.

Los interesados ya pueden acceder a través de la plataforma oficial para inscribirse en esta oferta flexible que consolida a Medellín como un referente en formación digital abierta y permanente para toda la ciudadanía.

