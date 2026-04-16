¡Tragedia en la avenida 80! Motociclista muere tras choque con volqueta

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Resumen: Accidente en la Avenida 80 de Medellín deja un motociclista muerto tras choque con volqueta. Hay afectaciones en la movilidad.

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este jueves 16 de abril, generó afectaciones en la movilidad y dejó una persona fallecida en Medellín.

El hecho ocurrió sobre la Avenida 80, a la altura del sector Campos de Paz, donde se vieron involucrados un motociclista y un vehículo de carga pesada.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se presentó cuando el conductor de la motocicleta colisionó con una volqueta, lo que le ocasionó heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar de los hechos. Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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Tras lo ocurrido, unidades de tránsito y organismos de emergencia hicieron presencia en la zona para atender la situación y realizar las labores correspondientes. El hecho obligó al cierre de la calzada en sentido norte-sur, generando congestión vehicular en este importante corredor vial.

Las autoridades recomendaron a conductores y motociclistas transitar con precaución, respetar las normas de tránsito y mantener la atención en la vía para evitar nuevos incidentes.

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