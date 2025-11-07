Trágico accidente en la Autopista Norte: motociclista murió tras chocar con volqueta en Niquía

Resumen: Un motociclista murió y otro resultó herido en un grave accidente de tránsito en la Autopista Norte, cerca de la glorieta de Niquía. Bomberos Bello y los ERI atendieron la emergencia.

En horas de la tarde de este viernes, 7 de noviembre, se registró un accidente de tránsito en la vía Bello – Hatillo, sentido norte – sur, antes de llegar a la glorieta de Niquía, en el municipio de Bello.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro involucró una motocicleta con dos ocupantes y una volqueta. Lamentablemente, uno de los motociclistas murió en el lugar a causa del impacto, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia y apoyar a los organismos de tránsito en las labores de rescate y control vehicular.

Los Equipos de Reacción Inmediata (ERI) también llegaron al punto para realizar el procedimiento técnico de levantamiento y recopilar evidencias que permitan establecer las causas exactas del siniestro.

Por el momento, la Autopista Norte presenta congestión vehicular en ambos sentidos debido al cierre parcial de la vía mientras avanzan las diligencias judiciales y se retira la volqueta involucrada.

