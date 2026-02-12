Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Impacto brutal en la Autopista Norte! Motociclista quedó incrustado en un bus y lucha por su vida

La mañana de este jueves 12 de febrero, un aparatoso accidente vial paralizó el tráfico en el norte de Medellín, dejando a un hombre en condiciones críticas. El siniestro ocurrió a la altura del Parque Juanes, en sentido sur-norte, cuando un motociclista colisionó de manera violenta contra un bus de servicio público.

La magnitud del impacto fue tal, que el conductor de la moto quedó literalmente incrustado en una de las partes del bus.

A pesar de la gravedad de la escena, las unidades de salud y el Cuerpo de Bomberos que atendieron el accidente confirmaron que el hombre aún presentaba signos vitales al momento de su rescate.

Los socorristas tuvieron que realizar maniobras de extracción complejas para liberar al lesionado de entre las latas, mientras los agentes de tránsito realizaban los cierres pertinentes en la vía para facilitar las labores de emergencia.

El motociclista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial con pronóstico reservado, dada la altísima gravedad de sus heridas.

Debido a la atención del caso y las labores de criminalística inicial en el sitio, la movilidad por la Autopista Norte se vio seriamente afectada durante gran parte de la mañana. No obstante, las autoridades informaron que el flujo vehicular ya ha sido habilitado, aunque recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución para evitar nuevos incidentes en este sector de alta siniestralidad.

Hasta el momento, se investigan las causas del choque para determinar si hubo exceso de velocidad o una imprudencia por parte de alguno de los implicados.

✅ A esta hora, se habilita el flujo vehicular en la Autopista Norte, sentido sur-norte a la altura del Parque Juanes. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/a3WqVBbFEx — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@sttmed) February 12, 2026

