Esposa de Vicente Sánchez, técnico uruguayo, calentó las redes sociales de Atlético Nacional

Luego de una jornada agitada por rumores sobre el posible nuevo director técnico de Atlético Nacional, el nombre del argentino Pablo Guede, que se había dado como casi un hecho, parece esfumarse.
Esta opción generó una fuerte reacción negativa entre la hinchada, quienes reprocharon los pobres números y resultados recientes de Guede en su carrera.
Lo que en la mañana pintaba para ser una realidad, al final del día parece haberse quedado solo en un rumor, o como se dice popularmente, en «humo».
En contraste con el desinflado rumor de Guede, la opción del uruguayo Vicente Sánchez, exentrenador de Cruz Azul, ha tomado una fuerza considerable y ahora se perfila como una alternativa más real para dirigir al ‘Verdolaga’.
Sánchez cuenta con credenciales un poco más notables, incluyendo haber sido semifinalista en la Liga MX y campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf al mando del equipo mexicano.
Adicionalmente, el técnico charrúa tiene una particular cercanía geográfica con el club, pues actualmente reside en Rionegro.
La expectativa sobre la posible llegada de Sánchez al banquillo se incrementó notablemente debido a una publicación de su esposa, Paula Gómez, en redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, Gómez compartió un mensaje que muchos interpretan como una clara pista sobre el futuro del estratega.
“A todas las personas y periodistas que me han preguntado, todo está en manos de Dios, el propósito divino es más importante que el terrenal”.
La frase enigmática de Paula Gómez fue acompañada por una imagen significativa: el estratega levantando un título, y junto a ella, el escudo de Atlético Nacional.
Este gesto, sumado a sus logros deportivos y su actual ubicación en Rionegro, pone a Vicente Sánchez en la pole position para tomar las riendas del equipo paisa.
Por ahora el verde paisa no ha dado pistas concretas de quien podría ser el nuevo director técnico.
