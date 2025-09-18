Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Tragedia en la autopista Medellín–Bogotá: dos muertos y tres heridos en accidente de madrugada

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este jueves 18 de septiembre en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del retorno 17, sector El Cordobés, jurisdicción de Marinilla.

El siniestro dejó como saldo dos personas fallecidas y tres más heridas, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado se salió de la vía, derribó una bandera de señalización y posteriormente chocó violentamente contra un poste.

La fuerza del impacto fue tan severa que provocó la muerte inmediata de dos jóvenes, identificados como Juan Pablo, de 25 años, y Juan, de 26.

Los otros tres ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales del Oriente antioqueño, donde permanecen bajo atención médica especializada.

La emergencia movilizó a organismos de socorro y tránsito que llegaron al lugar para adelantar las labores de rescate, levantamiento de los cuerpos e investigaciones técnicas que permitan esclarecer las causas exactas del accidente.

