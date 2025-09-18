Tragedia en la autopista Medellín–Bogotá: dos muertos y tres heridos en accidente de madrugada

Resumen: Dos jóvenes murieron y tres personas resultaron heridas en un accidente en la autopista Medellín–Bogotá, sector El Cordobés, la madrugada del 18 de septiembre.
Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este jueves 18 de septiembre en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del retorno 17, sector El Cordobés, jurisdicción de Marinilla.
El siniestro dejó como saldo dos personas fallecidas y tres más heridas, según confirmaron las autoridades.
De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado se salió de la vía, derribó una bandera de señalización y posteriormente chocó violentamente contra un poste.
La fuerza del impacto fue tan severa que provocó la muerte inmediata de dos jóvenes, identificados como Juan Pablo, de 25 años, y Juan, de 26.
Los otros tres ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales del Oriente antioqueño, donde permanecen bajo atención médica especializada.
La emergencia movilizó a organismos de socorro y tránsito que llegaron al lugar para adelantar las labores de rescate, levantamiento de los cuerpos e investigaciones técnicas que permitan esclarecer las causas exactas del accidente.
Comunicadora social de la universidad Eafit con énfasis en Comunicación Transmedia y Participación de Audiencias.