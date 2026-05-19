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    Teatro, música y danza: Salas Abiertas ofrecerá entrada gratis a espacios culturales en Medellín

    Salas Abiertas ofrecerá funciones gratuitas de teatro, música y danza en 37 escenarios culturales de Medellín entre mayo y noviembre.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Teatro, música y danza: Salas Abiertas ofrecerá entrada gratis a espacios culturales en Medellín

    Resumen: Salas Abiertas ofrecerá funciones gratuitas de teatro, música y danza en 37 escenarios culturales de Medellín entre mayo y noviembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Medellín alcanzará este año un nuevo hito cultural con la estrategia Salas Abiertas, programa que permitirá el ingreso gratuito del público a 37 espacios dedicados al teatro, la música y la danza entre mayo y noviembre de 2026.

    La iniciativa hace parte de las Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura lideradas por la Alcaldía de Medellín y busca fortalecer la formación de públicos, además de ampliar el acceso ciudadano a escenarios artísticos en diferentes sectores de la ciudad.

    Para este año, la alcaldía anunció una inversión superior a los $3.000 millones destinados a Salas Abiertas, estrategia que promueve el entretenimiento, el encuentro ciudadano y el impulso al talento local.

    El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que el acceso a la cultura representa una oportunidad para fortalecer la relación de las personas con la ciudad y sus procesos artísticos.

    Entre las salas y corporaciones beneficiadas se encuentran espacios reconocidos como Pequeño Teatro, Teatro Matacandelas, Casa del Teatro, La Pascasia y Elemental Teatro, además de otros escenarios enfocados en danza, títeres, stand up comedy y expresiones musicales.

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    Según explicó la Alcaldía, el número de espacios vinculados aumentó este año, superando las 30 salas participantes.

    Los recursos entregados por función buscan fortalecer la sostenibilidad de los escenarios culturales y consolidar a Medellín como Capital Creativa.

    En los últimos tres años, la alcaldía ha destinado más de $8.900 millones a Salas Abiertas, entregando 103 estímulos económicos a proyectos y espacios culturales de la ciudad.

    La programación puede consultarse aquí.

    Teatro, música y danza: Salas Abiertas ofrecerá entrada gratis a espacios culturales en Medellín

    Foto de cortesía.

    Teatro, música y danza: Salas Abiertas ofrecerá entrada gratis a espacios culturales en Medellín

    Foto de cortesía.

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