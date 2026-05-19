Teatro, música y danza: Salas Abiertas ofrecerá entrada gratis a espacios culturales en Medellín

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Resumen: Salas Abiertas ofrecerá funciones gratuitas de teatro, música y danza en 37 escenarios culturales de Medellín entre mayo y noviembre.

Medellín alcanzará este año un nuevo hito cultural con la estrategia Salas Abiertas, programa que permitirá el ingreso gratuito del público a 37 espacios dedicados al teatro, la música y la danza entre mayo y noviembre de 2026.

La iniciativa hace parte de las Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura lideradas por la Alcaldía de Medellín y busca fortalecer la formación de públicos, además de ampliar el acceso ciudadano a escenarios artísticos en diferentes sectores de la ciudad.

Para este año, la alcaldía anunció una inversión superior a los $3.000 millones destinados a Salas Abiertas, estrategia que promueve el entretenimiento, el encuentro ciudadano y el impulso al talento local.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que el acceso a la cultura representa una oportunidad para fortalecer la relación de las personas con la ciudad y sus procesos artísticos.

Entre las salas y corporaciones beneficiadas se encuentran espacios reconocidos como Pequeño Teatro, Teatro Matacandelas, Casa del Teatro, La Pascasia y Elemental Teatro, además de otros escenarios enfocados en danza, títeres, stand up comedy y expresiones musicales.

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Según explicó la Alcaldía, el número de espacios vinculados aumentó este año, superando las 30 salas participantes.

Los recursos entregados por función buscan fortalecer la sostenibilidad de los escenarios culturales y consolidar a Medellín como Capital Creativa.

En los últimos tres años, la alcaldía ha destinado más de $8.900 millones a Salas Abiertas, entregando 103 estímulos económicos a proyectos y espacios culturales de la ciudad.

La programación puede consultarse aquí.

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