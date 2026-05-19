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    CNE censura encuestas en plena campaña: Defensores de la Patria interpone tutela ante el Consejo de Estado

    Defensores de la Patria acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles para garantizar que la primera vuelta se desarrolle con libertad y transparenia

    Publicado por: SoloDuque

    CNE censura encuestas en plena campaña: Defensores de la Patria interpone tutela ante el Consejo de Estado

    Resumen: El movimiento advierte que cualquier actuación institucional debe fortalecer la confianza en el proceso electoral, no generar dudas sobre la neutralidad de las autoridades ni alimentar la percepción de que se pretende limitar la información cuando la ciudadanía más la necesita.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El movimiento ciudadano Defensores de la Patria informa a la opinión pública que ha interpuesto una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra la decisión adoptada por la Magistrada Fabiola Márquez del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual ordenó la suspensión de actividades de la firma encuestadora Atlas Intel en plena campaña presidencial.

    Para el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, esta decisión constituye un hecho de máxima gravedad democrática. En la recta final de la primera vuelta, cuando millones de colombianos están definiendo su voto, ninguna autoridad administrativa puede apagar la información, limitar el acceso ciudadano a mediciones electorales ni restringir el derecho de los votantes a conocer el estado real de la contienda.

    La tutela busca proteger derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los ciudadanos a formar libremente su criterio antes de acudir a las urnas.

    Defensores de la Patria reitera que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella no se opone al control institucional ni a la vigilancia electoral. Por el contrario, exige reglas claras, transparencia y cumplimiento de la ley para todos los actores del proceso. Lo que rechaza es que, bajo la figura de una medida administrativa, se termine afectando el debate público y restringiendo información relevante en un momento decisivo para el país.

    atlas intel

    Suspender la función de las firmas encuestadoras en plena campaña no es un asunto menor. Las mediciones electorales hacen parte del ecosistema informativo de una democracia y permiten a los ciudadanos contrastar escenarios, analizar tendencias y tomar decisiones con mayores elementos de juicio.

    En ese sentido, el movimiento advierte que cualquier actuación institucional debe fortalecer la confianza en el proceso electoral, no generar dudas sobre la neutralidad de las autoridades ni alimentar la percepción de que se pretende limitar la información cuando la ciudadanía más la necesita.

    Defensores de la Patria acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles para garantizar que la primera vuelta se desarrolle con libertad, transparencia y pleno respeto por los derechos políticos de los colombianos.

    La información libre también es garantía democrática, Colombia no puede llegar a las urnas con menos información, menos debate y menos transparencia.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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