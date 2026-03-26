Resumen: Madre de una niña de 3 años denunció a un profesor en un jardín de Ibagué. Indica encubrimiento mientras la Fiscalía busca capturar al responsable.

Jardín de Ibagué habría escondido a profesor señalado de abusar de una niña de 3 años

La ciudad de Ibagué se encuentra sumida en la indignación tras conocerse el desgarrador testimonio de Aura Yaneth, madre de una niña de 3 años que habría sido víctima de un profesor dentro de su propio centro educativo.

Según el relato de la madre, un día notó que la niña no solo presentaba una inflamación evidente, sino que tenía rastros de una crema que jamás le fue aplicada en su hogar, lo que encendió las alarmas de inmediato.

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Al ser consultada por su progenitora, la pequeña identificó directamente a un profesor del establecimiento como el responsable de las agresiones.

La consistencia en el relato de la menor ha dejado fríos a los peritos de Medicina Legal, psicólogos y fiscales, pues a pesar de su corta edad, la niña ha mantenido la misma versión en todas las instancias judiciales.

“Ella dice que él estaba jugando con ella, pero que ella le decía que no”, afirmó la madre, quien además denunció que las directivas del plantel habrían intentado encubrir al sujeto y ocultar información vital para la investigación.

La inspección realizada por la Secretaría de Educación reveló un panorama desolador: el jardín infantil funcionaba con graves falencias legales, de infraestructura y pedagógicas. Versiones de otros padres sugieren que el señalado agresor ni siquiera contaba con formación docente y tendría vínculos cercanos con la dirección del lugar.

Mientras las autoridades judiciales agilizan la orden de captura, la comunidad ibaguereña se prepara para un plantón de protesta este 27 de marzo, exigiendo que este caso de horror no quede en la impunidad y se proteja la integridad de los más vulnerables.

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