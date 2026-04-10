Resumen: Capturan en Girardot a un hombre acusado de abusar de un vecino menor de edad con discapacidad. El sujeto fue enviado a la cárcel El Diamante.

Cayó hombre que abusaba sexualmente de un adolescente con discapacidad en Cundinamarca

En un operativo que ha generado una profunda indignación en el departamento de Cundinamarca, las autoridades reportaron la captura de un sujeto señalado de abusar sexualmente de un adolescente en el municipio de Girardot.

El caso se conoció tras la valiente denuncia interpuesta por la madre de la víctima, lo que permitió a las unidades de la Seccional de Protección y Servicios Especializados actuar con celeridad.

El reporte oficial indica que el presunto agresor, quien era vecino de la familia, utilizaba una fachada de amabilidad y favores para ganarse la confianza del entorno y así acceder al adolescente, cuya discapacidad física lo ponía en una situación de extrema vulnerabilidad.

La captura fue el resultado de una investigación relámpago liderada por especialistas de infancia y adolescencia de la Policía de Cundinamarca.

En apenas unas horas, los investigadores lograron recolectar material probatorio y evidencias físicas contundentes que demostrarían la veracidad de las agresiones.

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Según el expediente judicial, el delincuente no solo sometía al joven aprovechando su condición de indefensión, sino que las agresiones habrían derivado en consecuencias irreparables para la salud de la víctima.

Ante un juez de control de garantías, el procesado fue imputado por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, concurso heterogéneo y sucesivo agravado, y contagio de enfermedad de transmisión sexual.

Dada la gravedad de la conducta y el riesgo que representa para la sociedad, el administrador de justicia legalizó el procedimiento de captura y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Asimismo, las autoridades de Girardot hicieron un llamado a la comunidad para que no guarden silencio ante comportamientos sospechosos de vecinos o conocidos, recordando que la denuncia oportuna es la herramienta más efectiva para poner a estos depredadores tras las rejas.

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