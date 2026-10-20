Abuelito borracho se echó al hombro cilindro bomba del ELN en Norte de Santander

Resumen: Un adulto mayor en aparente estado de embriaguez retiró un cilindro bomba del ELN en El Carmen, Norte de Santander, ante la ausencia de las autoridades.

La escalada violenta que azota sin tregua a la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, ha sumado un episodio tan insólito como alarmante. Durante las últimas cuatro jornadas, los enfrentamientos armados entre la guerrilla del ELN y las estructuras de las disidencias de las Farc han recrudecido la zozobra en las comunidades locales.

En medio de este escenario crítico de orden público, un registro en video evidenció el momento exacto en el que un habitante decidió arriesgar su vida de forma temeraria al remover y pasear por diversas calles del municipio de El Carmen un artefacto sospechoso.

El incidente se registró en una de las vías de acceso a la localidad, en las inmediaciones de un establecimiento de venta de combustible.

Según la información recopilada, el objeto se trataba de un cilindro que exhibía adhesivos con siglas alusivas al ELN, el cual no contaba con la debida inspección técnica por parte de los organismos de seguridad.

Pese a los reiterados llamados de alerta realizados por la ciudadanía para solicitar una intervención oficial que permitiera descartar o confirmar un peligro inminente, presuntamente las unidades del Ejército Nacional ni los uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar para verificar la naturaleza del elemento.

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Ante la prolongada ausencia de las instituciones estatales y la falta de protocolos de respuesta oportuna, un morador de la zona tomó la arriesgada iniciativa de retirar el cilindro por sus propios medios, transportándolo a lo largo de diferentes sectores urbanos. Versiones preliminares sobre el caso apuntan a que el ciudadano se hallaba aparentemente bajo los efectos del alcohol al momento de manipular el explosivo potencial.

Ante la magnitud del suceso, Luis Niño, consejero de paz de Norte de Santander, se pronunció con vehemencia para advertir sobre el grave nivel de riesgo al que se expuso tanto el individuo como la colectividad en el Catatumbo.

El funcionario enfatizó que este tipo de sucesos no pueden normalizarse ni minimizarse en el marco de la profunda crisis humanitaria que golpea a la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado enfático a la ciudadanía para abstenerse de manipular cualquier objeto sospechoso y canalizar los reportes exclusivamente a través de personal especializado.

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