Un vidrio quebrado durante el partido de la final Nacional Junior lesionó a Juan José Peláez, comentarista de WIN

Resumen: La rápida reacción de la Policía Nacional permitió ubicar y detener al sujeto señalado de lanzar el objeto contundente que lesionó a Juan José Peláez

«No más desadaptados en los estadios»: WIN rechaza vandalismo a la cabina de transmisión y que dejó a Juan José Peláez lesionado

Minuto30.com .- Un grave hecho de intolerancia empañó el partido de vuelta por la gran final del fútbol colombiano disputado entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

El reconocido comentarista deportivo y exdirector técnico, Juan José Peláez, resultó lesionado luego de que un vándalo atacara la cabina de transmisión del canal Win Sports.

El momento exacto de la agresión

El ataque se registró sobre el minuto 30 del primer tiempo. Justo después de que se anulara un gol del defensor ‘verdolaga’ Andrés Román por fuera de juego, los ánimos se caldearon en el sector occidental del estadio.

En un video que circula ampliamente en redes sociales y cuyo audio quedó grabado en plena transmisión oficial en vivo, se escucha el fuerte estruendo de una piedra impactando y destrozando el cristal de la cabina. Inmediatamente después, se perciben las expresiones de dolor del profesor Peláez, seguidas por el grito de indignación de otro aficionado que reprende al atacante diciéndole: «¡Respetá, ome!».

Atención médica y rechazo institucional

Producto del estallido del cristal, Juan José Peláez sufrió cortadas de consideración en una de sus manos. Los organismos de socorro del estadio actuaron con celeridad para brindarle los primeros auxilios. Por fortuna, se determinó que sus lesiones no presentaban gravedad, aunque el incidente lo obligó a salir de la trasnmisión para ser suturado y vendado.

Andrea Guerrero, directora de Win Sports, acudió a su cuenta en X (antes Twitter) para visibilizar el hecho y lanzar un fuerte reclamo por la falta de garantías en el escenario:

«No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire».

¡Andrés Felipe Román abría el marcador para Nacional, sin embargo el gol no suma por fuera de lugar y seguimos 0-0! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/vuy21o1DX9 — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Capturaron al presunto agresor de Juan José Peláez

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió ubicar y detener al sujeto señalado de lanzar el objeto contundente. La captura fue confirmada oficialmente por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

«Frente al incidente ocurrido durante la final Nacional Vs Junior, en el que un supuesto hincha agredió el vidrio de la cabina de transmisión de Win Sports, las autoridades capturaron al presunto responsable y lo dejaron a disposición de la autoridad competente», detalló el funcionario distrital.

El implicado ya se encuentra en proceso de judicialización y deberá responder ante las autoridades por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales, un hecho que reabre el debate sobre la seguridad y el comportamiento de los asistentes en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.