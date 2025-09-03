Resumen: Los abogados del cantante Beéle han anunciado que emprenderán acciones legales contra la defensa de su expareja, Cara Rodríguez, por incurrir en conductas procesales irregulares. Esto ocurre tras el fallo judicial que declaró a Rodríguez responsable de violencia intrafamiliar contra el artista, una decisión que, según la firma de abogados, ya se encuentra en firme y es definitiva.

Abogados de Beéle arremeten contra la defensa de su expareja Cara Rodríguez: «No toleraremos campañas de desinformación»

El proceso judicial entre el cantante Beéle y su expareja, Cara Rodríguez, sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento de la firma que representa al artista. Sus abogados confirmaron que acudirán a instancias legales contra la defensa de Rodríguez, a quien señalan de promover maniobras irregulares dentro del proceso.

La controversia se enmarca en la decisión emitida el 19 de agosto de 2025 por la Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín, que declaró a Rodríguez responsable de violencia intrafamiliar. La resolución fue ratificada en autos del 1 de septiembre y, según la defensa del artista, se encuentra “en firme, ejecutoriada y definitiva”.

Señalamientos contra la defensa de Rodríguez

Los abogados de Beéle sostienen que la contraparte no solo presentó sus recursos fuera de tiempo, sino que además habría inducido a su clienta a cometer un presunto delito de falso testimonio.

Según explicaron, el episodio está relacionado con un correo electrónico que Rodríguez entregó y usó en varias diligencias judiciales, pero que después negó bajo juramento. “Ese correo fue aportado y utilizado reiteradamente por la señora Rodríguez; resulta contradictorio que luego intente desconocerlo”, señalaron los representantes del artista.

La autoridad de familia rechazó de plano ese argumento y confirmó la validez de las notificaciones enviadas a esa dirección electrónica. Para la defensa del intérprete, se trató de un intento fallido de dilatar el proceso” y de desviar la atención de las pruebas que llevaron al fallo en firme.

Beéle, reconocido como víctima

El fallo de agosto determinó que el artista fue víctima de agresiones físicas, psicológicas, económicas y emocionales durante su relación con Cara Rodríguez. La decisión incluyó medidas de protección a favor de Beéle y el derecho a mantener comunicación directa con sus hijos sin intermediarios. Asimismo, se ordenó a Rodríguez asistir a programas de manejo de impulsos y resolución de conflictos.

Cruce de versiones

Mientras la defensa de Rodríguez acusa a los abogados del artista de generar un “juicio mediático” y anunció la presentación de recursos, desde el equipo legal de Beéle aseguran que las pruebas técnicas y testimoniales que obran en el expediente demuestran quién fue la verdadera víctima en esta historia.

«La justicia nos dio la razón, y hoy tanto el artista como sus hijos han sido reconocidos como víctimas. No permitiremos que se continúe con esta campaña de desinformación y de intimidación en contra del artista», concluyó la firma que representa a Beéle