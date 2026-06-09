Abogado que se vende como defensor de derechos humanos amenazó con matar a Abelardo de la Espriella

El movimiento Defensores de la Patria, plataforma política del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella, emitió un enérgico pronunciamiento público en el que rechaza categóricamente las polémicas declaraciones de Walter Márquez Ariza, a quien señalan de utilizar un lenguaje violento que atenta contra la integridad del aspirante.

La denuncia surge a raíz de una serie de manifestaciones públicas en las que Márquez Ariza, quien se presenta ante la opinión pública como defensor de derechos humanos, habría hecho alusión explícita a «dar muerte» a De La Espriella.

El pronunciamiento oficial

A través de sus canales oficiales, el movimiento de De La Espriella calificó como «profundamente preocupante» que una persona dedicada teóricamente a la protección de los derechos fundamentales recurra a la intimidación contra un contradictor político.

«Rechazamos de manera categórica las expresiones publicadas por Walter Márquez Ariza (…) Resulta profundamente preocupante que quien dice defender los derechos humanos utilice un lenguaje de esta naturaleza contra un contradictor político», reza el comunicado del movimiento.

Un llamado a la sensatez en la contienda electoral

Para los miembros de ‘Defensores de la Patria’, este tipo de discursos rompe con las garantías mínimas que requiere el ejercicio democrático en el país. El movimiento enfatizó que el debate actual debe centrarse en la confrontación de proyectos y no en la coacción violenta.

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En su declaración, el grupo político recalcó los pilares bajo los cuales se debe mantener la campaña:

Respeto absoluto: La democracia exige valorar la vida y la diferencia de pensamiento.

Rechazo a la violencia: Ninguna causa o ideología política justifica la intimidación o las amenazas.

Debate de altura: El país merece una contienda electoral basada estrictamente en propuestas y argumentos.

Hasta el momento, Walter Márquez Ariza no se ha pronunciado respecto a los señalamientos del movimiento político, mientras los simpatizantes de De La Espriella piden a las autoridades competentes y a los organismos de derechos humanos que pongan la lupa sobre este tipo de conductas en las redes sociales.

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