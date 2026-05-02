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Resumen: Judicializan a mujer por estafas con falsos remates en Antioquia y Valle del Cauca; habría múltiples víctimas.

Judicializan a mujer por estafas con falsos remates en Antioquia y Valle del Cauca

Un nuevo caso de remates falsos quedó al descubierto tras la judicialización de una mujer señalada de engañar a ciudadanos en Antioquia y Valle del Cauca mediante supuestas ofertas de adquisición de inmuebles.

La procesada, identificada como Judith, habría utilizado su profesión como abogada para generar confianza y convencer a las personas de que tenía acceso privilegiado a procesos judiciales relacionados con la venta de bienes.

Según la investigación, aseguraba poder intervenir en remates y facilitar la compra de propiedades en condiciones favorables.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer estaría vinculada a más de una decena de casos en municipios como Rionegro y Buga. En estos episodios, presuntamente solicitaba transferencias de dinero bajo el argumento de adelantar trámites para la compra de viviendas o fincas, que finalmente no se concretaban.

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Las evidencias recopiladas indican que varias personas resultaron afectadas tras consignar recursos a cuentas bancarias que, según la investigación, eran utilizadas para materializar el esquema de remates falsos.

Una fiscal del caso imputó el delito de estafa agravada, cargo que fue aceptado por la procesada durante las audiencias preliminares.

Posteriormente, un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en su residencia mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades también revelaron que la mujer contaba con antecedentes por hechos similares en el oriente antioqueño, donde ya había sido condenada por un juzgado local. Este nuevo proceso podría agravar su situación jurídica.

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