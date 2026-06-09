Tribunal de Bogotá ordena a Abelardo de la Espriella retirar símbolos patrios

Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella retirar en 24 horas toda publicidad con símbolos patrios. La medida provisional surge de una tutela por presunta infracción electoral. 198 caracteres.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó de manera provisional al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar toda la propaganda electoral que incluya símbolos patrios.

La decisión, firmada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, le da 24 horas al aspirante y a su movimiento Defensores de la Patria para cumplir con la medida cautelar.

La orden surge de una tutela interpuesta por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, quien argumenta que el uso de emblemas nacionales en una campaña política vulnera la libertad electoral.

Según el demandante, emplear la bandera, el escudo y frases como «Firmes por la patria» transmite la idea de que oponerse a esa candidatura equivale a traicionar al Estado colombiano.

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El magistrado Chavarro encontró mérito en el argumento. En su providencia señaló que la campaña de De la Espriella hace un uso inadecuado de los símbolos patrios, lo que desconoce la libertad electoral protegida tanto por la Constitución como por la Convención Americana de Derechos Humanos. También indicó que la inacción del CNE agravó la situación y condicionó indebidamente a los votantes.

Entre las conductas señaladas figuran el uso de la bandera de Colombia, la paleta cromática tricolor, el saludo militar y la combinación de las palabras «defensores» y «patria».

El despacho considera que esa última expresión sugiere que quienes no apoyan la campaña actúan con deslealtad frente al Estado.

La medida provisional también obliga a De la Espriella y a su equipo a archivar y remitir al CNE todo el material retirado, y les prohíbe seguir difundiendo esa propaganda.

El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión “firmes por la patria” La justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello pic.twitter.com/bUg4zF3BjG — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 9, 2026

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