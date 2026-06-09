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    El cuerpo de Carlos Alberto Arango se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE Carlos Alberto Arango Ruiz
    El cuerpo de Carlos Alberto Arango se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Carlos Alberto Arango Ruiz, de 70 años de edad. Según el reporte, nació el 15 de enero de 1956 en Vélez, Santander.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Carlos Alberto Arango Ruiz, de 70 años de edad. Según el reporte, nació el 15 de enero de 1956 en Vélez, Santander.

    De acuerdo con la información suministrada, el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 4 de junio de 2026. La entidad busca establecer contacto con sus familiares para adelantar los trámites correspondientes.

    Por esta razón, se solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a las instalaciones de Medicina Legal, ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe de Medellín. También pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.


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