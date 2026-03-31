Resumen: Abelardo De La Espriella denunció que el levantamiento de órdenes de captura a 23 cabecillas en el Valle de Aburrá responde a una alianza política entre el gobierno Petro y el senador Cepeda para torcer las elecciones en Antioquia

Abelardo De La Espriella denuncia levantamiento de órdenes de captura de cabecillas con influencia electoral en Medellín

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, conocido popularmente como ‘El Tigre’ y líder del movimiento Defensores de la Patria, denunció que detrás del levantamiento de las órdenes de captura de 23 cabecillas de estructuras criminales activas en el Valle de Aburrá hay una estrategia deliberada del gobierno del presidente Petro y del senador Iván Cepeda para manipular el proceso electoral en Antioquia.

La decisión, tomada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, de suspender esas órdenes de captura contra individuos vinculados a grupos ilegales con presencia activa en la región, fue calificada por De La Espriella como una maniobra política disfrazada de argumento de paz.

Para el candidato, es una jugada calculada para doblar la voluntad de un electorado que, según él, históricamente ha resistido el proyecto ideológico del petrismo.

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“Lo he venido advirtiendo desde antes de lanzarme como candidato: hay quienes están dispuestos a quedarse en el poder a cualquier precio. El pueblo antioqueño no ha cedido en las urnas, y por eso recurren a otros métodos”, afirmó De La Espriella en declaraciones compartidas en redes sociales.

El también abogado barranquillero fue enfático en señalar que decisiones de esta naturaleza mandan una señal peligrosa: que el Estado está dispuesto a negociar con el crimen organizado cuando le conviene políticamente. A su juicio, eso no es paz, sino impunidad disfrazada, y sus consecuencias las terminan sufriendo los ciudadanos de a pie que viven bajo la presión de estas organizaciones en sus barrios.

El llamado de Abelardo De La Espriella fue especialmente dirigido a los antioqueños. Con un tono encendido, les pidió mantenerse firmes y no dejarse intimidar por ninguna forma de presión ilegal.

“Si Antioquia resiste, Colombia se salva”, fue la frase con la que cerró su intervención, prometiendo que, de llegar a la presidencia, reactivará todos los mecanismos legales para devolver a la cárcel a quienes hoy estarían siendo liberados.

De La Espriella insistió además en que la democracia no puede sobrevivir si el voto libre se convierte en un ideal vacío, amenazado desde adentro por quienes deberían protegerlo.

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