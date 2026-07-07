Resumen: El presidente electo Abelardo De La Espriella presentó su nuevo gabinete ministerial, donde destaca la llegada de Juliana Gutiérrez a la cartera de Deporte.

¡Gabinete de infarto! Presidente electo Abelardo De La Espriella presentó varios nombres de su gabinete ministerial

El presidente electo Abelardo De La Espriella, sacudió el panorama político al revelar seis nombramientos cruciales que conformarán su gabinete ministerial para el periodo ejecutivo de la denominada «Patria Milagro».

La designación de Viviane Morales para liderar la cartera de Educación ha capturado la atención nacional, dada su trayectoria como abogada, exsenadora y exfiscal general de la Nación.

Junto a ella, el nuevo gobierno integrará a la economista Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda, quien se pondrá al frente del Ministerio de Transporte.

Asimismo, el Ministerio de Comercio quedará bajo la dirección del abogado y exsenador Mauricio Gómez Amín, jefe de debate en la pasada contienda electoral.

Por otro lado, la administración del gabinete seleccionó al exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, para liderar el Ministerio de Vivienda, buscando articular la gestión de las regiones con el orden nacional.

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La gran sorpresa en la conformación de este equipo es Juliana Gutiérrez, administradora de empresas con maestría en administración de riesgos, quien asumirá el Ministerio de Deporte.

Gutiérrez destaca de manera excepcional dentro de los anuncios gracias a su amplia experiencia y liderazgo en el trabajo social con comunidades vulnerables en el departamento de Antioquia, perfilándose como una de las fichas más estratégicas y con mayor sensibilidad social del nuevo gobierno.

Asimismo, ha destacado como una de las fichas clave dentro del movimiento político Creemos. Su rol no fue menor durante la contienda por la Casa de Nariño, ya que lideró con fuerza el trabajo de campaña en favor de De La Espriella, concentrando sus esfuerzos en el departamento de Antioquia.

Finalmente, la trascendental cartera de Justicia será dirigida por el reconocido abogado penalista Iván Cancino, especialista en ciencias penales y criminológicas con más de veinte años de trayectoria.

Con este equipo, el presidente electo pretende estructurar un gabinete con un fuerte respaldo técnico, experiencia territorial y trayectorias que respalden cada una de las carteras asignadas para el inicio de su mandato.

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