Wilfredo Alejandro Andara desapareció en Medellín

Resumen: Wilfredo Alejandro Andara Noriega, de 22 años de edad, sexo masculino y nacionalidad venezolana, se encuentra reportado como desaparecido. La última información registrada indica que fue visto en Medellín , sector Centro, el día 27 de abril de 2026.

Wilfredo Alejandro Andara Noriega, de 22 años de edad, sexo masculino y nacionalidad venezolana, se encuentra reportado como desaparecido. La última información registrada indica que fue visto en Medellín, sector Centro, el día 27 de abril de 2026.

Al momento de su desaparición vestía un buso de color negro. Como señales particulares presenta una cicatriz en el hombro derecho y otra en la pierna izquierda, además de tatuajes identificativos: una pequeña cruz en el lado izquierdo del cuello y la palabra “Gabriela” en el costado izquierdo.

Se solicita tener en cuenta estas características físicas y datos de identificación para facilitar su ubicación. Cualquier información relacionada con su paradero puede ser relevante para apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes