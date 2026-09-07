Jaime Andrés Jaramillo desapareció en el municipio de Angelópolis

Resumen: Jaime Andrés Jaramillo Zapata, de 41 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido desde el 5 de julio de 2026. La desaparición ocurrió en el municipio de Angelópolis, Antioquia.
Jaime Andrés Jaramillo Zapata, de 41 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido desde el 5 de julio de 2026. La desaparición ocurrió en el municipio de Angelópolis, Antioquia.
Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, jean azul y botas de caucho negras. Estas prendas corresponden a las características conocidas de su vestimenta y pueden ser útiles para facilitar su identificación y búsqueda.
Como señales particulares, Jaime Andrés presenta un tatuaje en el pecho y platinas en dos dedos de una de sus manos. Cualquier información relacionada con su paradero o que contribuya a su identificación puede ser de especial importancia para esclarecer su situación.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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