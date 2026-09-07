Jaime Andrés Jaramillo desapareció en el municipio de Angelópolis

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Resumen: Jaime Andrés Jaramillo Zapata, de 41 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido desde el 5 de julio de 2026. La desaparición ocurrió en el municipio de Angelópolis, Antioquia .

Jaime Andrés Jaramillo Zapata, de 41 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido desde el 5 de julio de 2026. La desaparición ocurrió en el municipio de Angelópolis, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, jean azul y botas de caucho negras. Estas prendas corresponden a las características conocidas de su vestimenta y pueden ser útiles para facilitar su identificación y búsqueda.

Como señales particulares, Jaime Andrés presenta un tatuaje en el pecho y platinas en dos dedos de una de sus manos. Cualquier información relacionada con su paradero o que contribuya a su identificación puede ser de especial importancia para esclarecer su situación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes