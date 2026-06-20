Resumen: La campaña de Abelardo De La Espriella envió un mensaje al Congreso de la República en el que plantea que el próximo gobierno tendrá una relación directa con la ciudadanía y que las reformas deberán responder a las demandas del país. En el pronunciamiento se insiste en que los congresistas tendrán una responsabilidad clave al decidir si acompañan las transformaciones propuestas o si priorizan intereses particulares. Además, se hace un llamado a fortalecer la institucionalidad, pero sin desconocer la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Abelardo De La Espriella lanza mensaje al Congreso: “deberán decidir si acompañan al pueblo o le dan la espalda»

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella lanzó un mensaje dirigido al Congreso de la República en el que plantea que el papel del Legislativo será determinante frente a las reformas y decisiones que, según su campaña, requiere el país en un eventual próximo gobierno.

En el pronunciamiento, se enfatiza que Colombia atraviesa un momento que exige decisiones de fondo en temas como seguridad, empleo, salud, educación, justicia y el funcionamiento del Estado, por lo que se hace un llamado a dejar de lado los cálculos políticos y las negociaciones que, según la campaña, no responden a las necesidades ciudadanas.

En ese contexto, se advirtió que los congresistas tendrán una responsabilidad determinante frente a las reformas que lleguen al Legislativo, al señalar que deberán decidir si acompañan las transformaciones propuestas o si priorizan intereses particulares por encima del interés nacional.

Responsabilidad del Congreso frente a las reformas

“Los congresistas deberán decidir si acompañan al pueblo colombiano o le dan la espalda a la Patria”, señala uno de los apartados del pronunciamiento, en el que se insiste en la dimensión política del momento que vive el país.

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La campaña sostiene que, en caso de que algunos sectores del Congreso no respalden las iniciativas planteadas, el gobierno que se propone tendría una base de apoyo ciudadano sólida y una relación directa con amplios sectores de la población. “Un gobierno de origen popular, con fuerza popular”, se menciona en el mensaje.

Asimismo, se plantea que la administración no estaría limitada a los espacios tradicionales del poder, sino que tendría presencia en los territorios y cercanía con la ciudadanía. “Un gobierno con la gente, en los territorios y de cara al país”, se afirma en el documento.

Llamado a la institucionalidad y al debate democrático

El pronunciamiento también insiste en que la democracia requiere instituciones sólidas, pero con apertura hacia la ciudadanía, señalando que el Congreso no debería actuar como un obstáculo frente a las demandas sociales ni convertirse en un escenario de intereses particulares.

Finalmente, el mensaje hace un llamado a la responsabilidad de quienes lleguen al Legislativo, subrayando que deberán actuar con mayor compromiso ante la situación del país y responder a lo que se describe como un momento que exige decisiones de gran alcance, dejando de lado “cálculos pequeños frente a problemas enormes”.