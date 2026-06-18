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    «Respaldo completo y total»: Trump reitera apoya a Abelardo y pide los votos para la restauración de la «ley y el orden»

    Trump hizo un llamado directo a los votantes colombianos y expuso sus razones para apoyar al candidato

    Publicado por: SoloDuque

    Donald Trump confirmó que se hará cargo de Venezuela hasta que logre una transición que garantice la paz
    Cortesía.
    «Respaldo completo y total»: Trump reitera apoya a Abelardo y pide los votos para la restauración de la «ley y el orden»

    Resumen: El pronunciamiento internacional concluyó con una invitación directa de Donald Trump al pueblo colombiano para que salgan a las urnas a votar por "El Tigre

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la noche de este miércoles 17 de junio de 2026, el presidente y líder político estadounidense Donald J. Trump emitió un comunicado en el que expresa su «respaldo completo y total» a la candidatura presidencial del colombiano Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo domingo 21 de junio.

    A través de su mensaje, Trump hizo un llamado directo a los votantes colombianos y expuso sus razones para apoyar al candidato.

    El comunicado emitido por el presidente estadounidense destaca varios aspectos sobre la contienda electoral colombiana y la figura de De la Espriella:

    Elogios al candidato: Trump describió a De la Espriella como un «líder inteligente, fuerte y duro», asegurando que lucha incansablemente por su país y su pueblo, trazando un paralelismo con su propia gestión en los Estados Unidos.

    Visión de gobierno: El mensaje resalta la confianza de Trump en que, como presidente, De la Espriella tendrá éxito en áreas clave como el crecimiento de la economía, la creación de empleos, el freno a la inmigración ilegal y la restauración de la «ley y el orden» frente al crimen y las drogas.

    Promesa de apoyo bilateral: Trump enfatizó la importancia de estas elecciones para el futuro de las relaciones entre ambos países. Aseguró que, en caso de una victoria de De la Espriella, Colombia contará con «el apoyo y la fuerza total de los Estados Unidos».

    El pronunciamiento internacional concluyó con una invitación directa de Donald Trump al pueblo colombiano para que salgan a las urnas a votar por «El Tigre», afirmando que bajo su liderazgo la nación sudamericana subirá a «una nueva altura de grandeza».

    Tercer mensaje de Trump en apoyo a Abelardo de La Espriella

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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