Resumen: El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha marcado un hito sin precedentes en la historia electoral de Colombia al convertirse en el primer aspirante en superar la barrera de los 10 millones de votos en una primera vuelta. A pesar de este masivo y rotundo respaldo ciudadano hacia sus propuestas de orden y choque económico, el altísimo nivel de participación general impidió que alcanzara la mayoría absoluta, por lo que deberá disputar la Presidencia en una segunda vuelta contra el senador Iván Cepeda. Este histórico caudal electoral no solo evidencia un fenómeno de movilización sin igual por parte del movimiento Firmes por la Patria, sino que supera ampliamente los registros máximos obtenidos en primera ronda por figuras de comicios anteriores como Gustavo Petro (2022), Iván Duque (2018) y Álvaro Uribe (2006).

Abelardo de la Espriella es el primer candidato en la historia que saca 10 millones de votos en primera vuelta

Los comicios presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026 han dejado una marca imborrable en la historia política de Colombia. El candidato por el movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, se ha convertido en el primer aspirante a la Casa de Nariño en superar la barrera de los 10 millones de votos durante una primera vuelta, un umbral que hasta hoy parecía inalcanzable en el sistema electoral del país.

Este nivel de apoyo masivo evidencia una participación ciudadana histórica y un respaldo sin precedentes a su propuesta de seguridad y choque económico. Sin embargo, dado el altísimo nivel de participación general en esta jornada, la monumental cifra no le bastó para obtener el 50% más uno de los sufragios, por lo que deberá medirse en segunda vuelta contra el senador Iván Cepeda.

Un fenómeno de movilización sin precedentes

Para poner en perspectiva la magnitud de este resultado, analistas políticos y la Registraduría Nacional han señalado que el caudal electoral alcanzado por De la Espriella en primera vuelta supera incluso los registros históricos de muchos presidentes electos en segundas rondas definitivas del pasado.

La campaña del abogado penalista logró activar a un sector del electorado que tradicionalmente se abstenía, además de consolidar un voto de opinión y de derecha altamente disciplinado.

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«Cruzar la línea de los 10 millones de votos hoy es un mandato claro del pueblo colombiano; es un grito estruendoso que exige orden y prosperidad, y que nos da la fuerza para sellar la victoria definitiva en la segunda vuelta», declaró De la Espriella desde su sede de campaña tras conocerse el preconteo.

Ranking histórico: Ganadores de la primera vuelta presidencial

A lo largo de la historia reciente de Colombia (desde la instauración de la Constitución de 1991 y la figura de la segunda vuelta), las cifras de la primera ronda habían mantenido techos de votación mucho más bajos.

A continuación, se presenta el ranking de los candidatos que lideraron la primera vuelta en las últimas elecciones y el número de votos que obtuvieron en dicha instancia:

2026,Abelardo de la Espriella,> 10.000.000,Pasa a segunda vuelta (Récord histórico)

2022,Gustavo Petro,8.527.768,Pasó a segunda vuelta (Elegido presidente)

2018,Iván Duque Márquez,7.569.693,Pasó a segunda vuelta (Elegido presidente)

2006,Álvaro Uribe Vélez,7.397.835,Ganó en primera vuelta (Mayoría absoluta)

2010,Juan Manuel Santos,6.802.043,Pasó a segunda vuelta (Elegido presidente)

2014,Óscar Iván Zuluaga,3.759.611,Pasó a segunda vuelta (Derrotado)

1998,Horacio Serpa,3.696.334,Pasó a segunda vuelta (Derrotado)

Nota: Los datos históricos corresponden a los boletines oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en sus respectivos años.

Con este nuevo mapa político, el país se prepara para una segunda vuelta donde la movilización de los sectores que quedaron fuera de la contienda será el factor decisivo para definir quién ocupará la Presidencia de la República.