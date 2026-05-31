¡URGENTE! Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda vuelta: ya es oficial

Resumen: En una histórica y polarizada jornada electoral, el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda aseguraron su paso a la segunda vuelta presidencial en Colombia, tras obtener las mayores votaciones pero sin alcanzar la mayoría absoluta exigida. Este resultado configura un escenario de contrastes radicales para el país, donde los ciudadanos deberán elegir entre el modelo de derecha de De la Espriella, enfocado en la seguridad de "mano dura", la reducción del Estado y el libre mercado, y la visión progresista de Cepeda, centrada en las reformas sociales, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la "paz total". De cara a los comicios definitivos que se celebrarán en tres semanas, ambas campañas inician ahora una carrera contrarreloj para forjar alianzas estratégicas y captar el crucial apoyo de los sectores de centro y los electores de los candidatos derrotados.

En una jornada electoral histórica y marcada por una intensa movilización ciudadana este domingo 31 de mayo, Colombia ha definido a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República. El abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda obtuvieron las mayores votaciones, asegurando su tiquete a la segunda vuelta al no alcanzar ninguno la mayoría absoluta (el 50% más uno de los votos) exigida por la ley para ganar en primera instancia.

El preconteo de la Registraduría Nacional confirmó una tendencia irreversible que deja por fuera a los demás aspirantes y configura una de las contiendas más polarizadas en la historia reciente del país.

Un escenario de contrastes radicales

El paso de De la Espriella y Cepeda a la contienda final plantea un escenario donde los colombianos deberán elegir entre dos modelos de Estado y sociedad diametralmente opuestos. Los votantes tendrán que decidir el rumbo de la nación frente a dos visiones muy marcadas:

Abelardo de la Espriella: Representando a la derecha y liderando el movimiento Firmes por la Patria, el abogado penalista y su fórmula vicepresidencial han cimentado su plan de gobierno «Patria Milagro» en la promesa de aplicar «mano dura» en seguridad, reducir drásticamente el tamaño del Estado, suspender los actuales procesos de paz y fomentar el libre mercado como eje del desarrollo.

Iván Cepeda: Como figura histórica de la izquierda y del sector progresista, el actual senador ha enfocado su propuesta en la consolidación de las reformas sociales, el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, la protección del medio ambiente y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado mediante la «paz total».

La reconfiguración del mapa político y las alianzas

Con el cierre de esta primera etapa, arranca una carrera contra el reloj. Los equipos de campaña de ambos candidatos iniciaron desde ya los acercamientos y cálculos políticos para captar los votos de los aspirantes derrotados y seducir a los sectores de centro, quienes ahora tienen la llave de la gobernabilidad.