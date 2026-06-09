Resumen: El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció públicamente una presunta red de compra de votos en Antioquia destinada a favorecer a Iván Cepeda, señalando directamente a los senadores Isabel Cristina Zuleta y Carlos Andrés Trujillo, al excongresista Julián Bedoya, y a la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. Según el aspirante, quien incluso solicitó el seguimiento de la situación a autoridades de Estados Unidos, estas alianzas corruptas buscan interferir de manera irregular en los resultados electorales, aunque hasta el momento ni los implicados se han pronunciado ni las autoridades judiciales han abierto investigaciones oficiales al respecto.

Abelardo de la Espriella dice que desde la cárcel de Itagüí estarían comprando votos y salpicó a varios políticos

El panorama político del país vuelve a agitarse tras las recientes declaraciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella. A través de sus redes sociales, el abogado y aspirante lanzó graves acusaciones sobre una supuesta estrategia de compra de votos en el departamento de Antioquia, la cual tendría como objetivo beneficiar una eventual candidatura presidencial del senador Iván Cepeda.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de X, De La Espriella arremetió contra varias figuras del escenario político regional y nacional, asegurando que existe una “alianza con los politiqueros corruptos de siempre” orientada a influir de manera irregular en los resultados electorales. Entre los nombres señalados directamente por el candidato se encuentran la senadora Isabel Cristina Zuleta, el senador Carlos Andrés Trujillo y el excongresista Julián Bedoya.

Asimismo, el candidato extendió su denuncia al ámbito carcelario, señalando que la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí también estaría activamente involucrada en esta red y buscando votos de manera irregular para favorecer a Iván Cepeda en la contienda electoral. “La lista sigue creciendo. Llega esta información sobre Antioquia: Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí”, manifestó explícitamente en su mensaje.

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Ante la gravedad de los señalamientos, De La Espriella solicitó la atención de la comunidad internacional, haciendo un llamado directo al subsecretario de Estado de los Estados Unidos para que realice un seguimiento a estas denuncias y se tomen las medidas correspondientes ante posibles delitos electorales.

Esta nueva acusación en Antioquia se suma a una denuncia previa hecha por el líder político, en la que vinculó a 23 figuras públicas de la región Caribe en un esquema de características similares. Según el abogado, estas redes operarían en distintas regiones del país e incluirían a congresistas, exgobernadores, empresarios y actores con alta influencia electoral en diversos departamentos.

Hasta el momento, ni los políticos mencionados —Trujillo, Zuleta y Bedoya— ni los voceros de la Mesa de Paz de Itagüí se han pronunciado públicamente sobre las afirmaciones del candidato. Por su parte, las autoridades electorales y judiciales competentes tampoco han reportado la apertura formal de investigaciones relacionadas con los señalamientos difundidos por el aspirante presidencial, en medio de un clima de creciente tensión y debate sobre la transparencia en las campañas políticas.

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