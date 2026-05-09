Resumen: El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció que recibió información de inteligencia sobre un posible atentado en su contra bajo la modalidad de francotirador. Ante la gravedad del caso, pidió acciones urgentes de las autoridades y refuerzo en su esquema de seguridad. Además, anunció que informará a la Embajada de Estados Unidos y afirmó que continuará con su campaña pese a las amenazas.

Abelardo De La Espriella denuncia presunto plan de ataque en su contra: “Esto no es un rumor, es una amenaza real”

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella alertó públicamente sobre una presunta amenaza en su contra, luego de asegurar que recibió información proveniente de una “fuente de inteligencia de alto nivel” que advertiría sobre la planeación de un posible atentado bajo la modalidad de francotirador.

De acuerdo con lo informado por el aspirante, el supuesto plan no solo pondría en riesgo su vida, sino también la seguridad de su familia, su equipo de campaña y el normal desarrollo del proceso democrático en el país.

Ante este panorama, De La Espriella solicitó que las autoridades actúen con urgencia, verifiquen la veracidad de la información y adopten medidas inmediatas para evitar cualquier hecho violento.

“Esto no es un rumor. Es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que se atreven a defender la Patria”, expresó el candidato en su pronunciamiento.

Llamado a reforzar los esquemas de seguridad

De La Espriella indicó que la alerta se da en medio de un contexto que calificó como de creciente tensión política, marcado por amenazas, campañas de desprestigio y hechos de violencia contra sectores que se presentan como alternativa en el escenario electoral.

Según el candidato, estas acciones tendrían como propósito intimidar a quienes respaldan el movimiento Defensores de la Patria y frenar el avance de su campaña rumbo a la primera vuelta presidencial.

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En ese sentido, pidió a las autoridades que refuercen su esquema de protección de manera inmediata, especialmente durante recorridos regionales, eventos masivos y actividades públicas propias de la contienda electoral.

En el comunicado, el candidato también anunció que, debido a su condición de ciudadano estadounidense, solicitará a la Embajada de Estados Unidos “máxima atención” sobre su seguridad y la de su núcleo familiar, con el fin de que el caso sea monitoreado de cerca.

Campaña continuará pese a la amenaza

Pese a la amenaza denunciada, De La Espriella aseguró que no detendrá su agenda política y que continuará recorriendo el país, incluso si debe implementar medidas extraordinarias de seguridad para mantener el contacto con la ciudadanía.

“No voy a callarme ni a esconderme. Así tenga que salir en un tubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener”, manifestó.

Desde su campaña, Defensores de la Patria advirtió que cualquier amenaza contra un aspirante presidencial debe ser asumida como un riesgo directo para la democracia y para el derecho de los ciudadanos a participar libremente en las elecciones.

Finalmente, el candidato reiteró que seguirá adelante con su proyecto político y su discurso centrado en enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, insistiendo en que la campaña presidencial debe desarrollarse con garantías para todos los participantes.

El pronunciamiento concluye con un llamado a mantener firmeza en defensa de la seguridad y la libertad en Colombia, mientras se espera que las autoridades competentes se pronuncien frente a la denuncia realizada.