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    Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia

    Abelardo de la Espriella recibió oficialmente su acreditación como presidente electo y compartió su visión sobre el futuro de Colombia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia
    Foto de X@AbelardoPTE
    Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia

    Resumen: Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia y lanzó críticas al gobierno de Gustavo Petro.

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    Abelardo de la Espriella recibió este jueves 25 de junio, la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde también fue acreditado José Manuel Restrepo como vicepresidente electo.

    La entrega estuvo encabezada por el presidente del CNE, Cristian Quiroz, quien aseguró que el acto representa la materialización de la voluntad expresada por millones de colombianos en las urnas durante la segunda vuelta presidencial.

    Tras recibir el documento oficial, Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que asume el mandato como una responsabilidad histórica para liderar lo que denominó la reconstrucción del país.

    El presidente electo también tuvo palabras de gratitud para su familia, su fórmula vicepresidencial y el equipo que lo acompañó durante la campaña electoral.

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    Durante su intervención, sostuvo que su gobierno buscará implementar un nuevo modelo de gestión y una forma distinta de ejercer el poder.

    Uno de los momentos más destacados del discurso ocurrió cuando Abelardo de la Espriella se refirió al estado en el que recibirá el país el próximo 7 de agosto.

    El mandatario electo aseguró que asumirá el gobierno de una nación “profundamente quebrantada” y cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro, a quien señaló de debilitar las instituciones y promover divisiones entre los colombianos.

    Además, confirmó que ya trabaja junto a José Manuel Restrepo en la conformación del gabinete ministerial que lo acompañará durante los próximos cuatro años. Indicó que su equipo estará integrado por personas con experiencia, capacidad técnica y compromiso con el programa de gobierno respaldado por los ciudadanos.

    Con la entrega de las credenciales, el proceso electoral entra en su etapa final antes de la posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto, cuando comenzará oficialmente el mandato de Abelardo de la Espriella al frente de la Casa de Nariño.

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