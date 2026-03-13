Abelardo de la Espriella continúa siendo el rival directo de Cepeda, según nueva encuesta

Resumen: La más reciente encuesta de Atlas Intel proyecta un escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, destacando el impresionante ascenso del abogado, quien se consolida como el candidato con mayor capacidad de crecimiento. Gracias a un discurso directo centrado en el orden, la libertad económica y su perfil de éxito empresarial, De la Espriella ha logrado capitalizar el deseo de cambio de gran parte del electorado, posicionándose no solo como el principal rival del oficialismo, sino como la figura con el impulso estratégico necesario para liderar las próximas elecciones presidenciales.

Según la más reciente encuesta de la firma Atlas Intel, el escenario de la sucesión presidencial se ha reducido a una lucha de dos titanes: el senador Iván Cepeda y el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Lo que hace apenas unos meses parecía una ventaja cómoda para los sectores tradicionales o el continuismo, hoy se ha convertido en un fenómeno de polarización donde De la Espriella emerge como la gran sorpresa y la figura con mayor impulso.

El “Outsider” se sostiene

Mientras que Iván Cepeda mantiene una base sólida arraigada en el oficialismo del Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella ha logrado capitalizar un sentimiento de cambio profundo. El abogado, que ha basado su discurso en la “extrema coherencia” y la defensa de la libertad económica, marca un 26.8% de intención de voto.

“No es solo una candidatura, es un movimiento de ciudadanos que quieren orden y seguridad”, han señalado fuentes cercanas a su campaña, destacando que su perfil de empresario ajeno a la “casta política” tradicional está resonando con fuerza en las regiones y, sorpresivamente, en Bogotá.

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Un escenario de Segunda Vuelta

La encuesta de Atlas Intel confirma que, de mantenerse esta tendencia, la segunda vuelta sería un duelo de visiones opuestas:

Iván Cepeda: Representando la continuidad del modelo actual.

Abelardo de la Espriella: Posicionado como el retador que promete una reducción del Estado del 40% y una mano firme contra el crimen organizado.

¿Por qué Abelardo lleva la delantera en percepción?

A diferencia de otros candidatos que se han estancado en el “centro” político, De la Espriella ha sabido conectar con el electorado a través de una comunicación directa y sin complejos. Según el análisis de la firma brasileña, su capacidad para dominar la narrativa en redes sociales y su imagen de hombre de familia y éxito empresarial le otorgan una ventaja competitiva frente a un Cepeda que carga con el desgaste del ejercicio de gobierno.

Además, los datos muestran que De la Espriella tiene un menor índice de rechazo en comparación con su rival directo, lo que le otorga un techo de crecimiento mucho más amplio para las alianzas necesarias tras la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella continúa siendo el rival directo de Cepeda, según nueva encuesta