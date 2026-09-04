Resumen: En materia de seguridad, el encuentro servirá para afianzar el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo; así como la posible suspención de los aranceles

¡De aranceles, terremoto y lucha contra el crimen! La visita estratégica de Marco Rubio a Colombia

Minuto30.com .- Las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos toman un nuevo impulso. El secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una visita oficial a Sudamérica entre el 8 y el 10 de septiembre, en una gira diplomática de alto nivel que busca consolidar las alianzas estratégicas de Washington en la región.

Durante su paso por el país, el jefe de la diplomacia estadounidense sostendrá un encuentro clave con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La reunión tiene como objetivo principal articular esfuerzos frente a los recientes desafíos que enfrenta Colombia, así como potenciar las oportunidades de cooperación mutua, entre ellos la poaible abolición de los aranceles a los productos colombianos.

Apoyo ante el sismo y lucha frontal contra el crimen

La agenda bilateral en Bogotá abordará tres pilares fundamentales. En primer lugar, Rubio dialogará sobre el respaldo técnico y humanitario de los Estados Unidos a la respuesta del Gobierno Nacional ante la emergencia generada por el reciente terremoto.

En materia de seguridad, el encuentro servirá para afianzar el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo. Este punto de la agenda se alinea directamente con la reciente ofensiva militar del gobierno de De La Espriella contra estructuras como el Clan del Golfo y el ELN, buscando erradicar las amenazas a la seguridad del hemisferio, así como la vinculación definitiva al Escudo de las Américas y su implementación en Medellín.

Finalmente, ambos gobiernos explorarán las ventajas de construir relaciones comerciales y económicas mucho más estrechas que beneficien a los sectores productivos de ambas naciones.

Gira hemisférica de la administración Trump

Además de su visita a Colombia, el itinerario del secretario Marco Rubio incluye paradas estratégicas en otras dos naciones andinas que atraviesan momentos políticos decisivos.

El funcionario estadounidense se reunirá en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y posteriormente viajará a Lima para sostener encuentros con el nuevo gobierno de la presidenta Fujimori en Perú. A través de este despliegue diplomático, Rubio buscará reafirmar el compromiso inquebrantable de la administración del presidente Donald Trump con la consolidación de un Hemisferio Occidental que sea seguro, próspero y plenamente democrático.