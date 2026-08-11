Resumen: Tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia dejando afectaciones en infraestructura y servicios públicos en el centro y occidente del país, las autoridades avanzan en la consolidación del balance oficial de daños mientras la atención del Gobierno nacional se traslada hoy al Eje Cafetero. A través de su desplazamiento a la zona de desastre para ponerse al frente de la emergencia y trabajar directamente con las comunidades, Abelardo reafirmó el compromiso del Ejecutivo de evaluar los impactos en territorio, acompañar a las familias perjudicadas y articular la respuesta institucional junto a los mandatarios locales mediante un Puesto de Mando Unificado.

Abelardo de la Espriella anunció que hoy estará en el Eje Cafetero para seguir labores tras el terremoto

Un día después del fuerte terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres avanzan en el censo detallado de daños e infraestructura comprometida. El movimiento telúrico, sentido con fuerza en el centro y occidente del país, dejó un saldo de afectaciones estructurales en viviendas, grietas en vías principales y cortes temporales en servicios públicos que ya están siendo atendidos por los equipos de contingencia.

Aunque la mayoría de los reportes iniciales descartan víctimas mortales a gran escala, varias comunidades continúan en alerta ante posibles réplicas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Despliegue hacia el Eje Cafetero

En medio de las labores de evaluación, la atención gubernamental se traslada hoy formalmente hacia el Eje Cafetero, una de las zonas clave para la supervisión e inspección de los daños causados por el evento sísmico.

Con el objetivo de articular de primera mano la respuesta institucional junto a los alcaldes y gobernadores de la región, altos funcionarios e integrantes del gabinete nacional se desplazan a la zona golpeada. Sobre el compromiso del equipo gubernamental en la zona de desastre, el presidente Abelardo de la Espriella manifestó:

«Camino al Eje Cafetero, para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer. Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente.»

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Próximos pasos en la gestión del riesgo

Se espera que en el transcurso de la jornada las autoridades entreguen un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el Eje Cafetero con el balance consolidado de damnificados y la asignación de recursos extraordinarios para la reconstrucción de las estructuras más perjudicadas.

Abelardo de la Espriella anunció que hoy estará en el Eje Cafetero para seguir labores tras el terremoto